Экс-вратарю «Балтики» Коновалову интересен переход в «Спартак»: «Это великий клуб, он дал мне футбольное образование. Поддерживаю здоровую конкуренцию» 

Иван Коновалов высказался о своем возможном переходе в «Спартак».

– Ваш контракт с «Балтикой» закончился?

– Да, он истек 5 июня.

– Вам было бы интересно перейти в « » на роль второго вратаря? Это для вас не чужой клуб?

– Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут.

«Спартак» – родной для меня клуб, он дал мне футбольное образование, я всегда с благодарностью относился к этому, – сказал голкипер.