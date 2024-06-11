Экс-вратарю «Балтики» Коновалову интересен переход в «Спартак»: «Это великий клуб, он дал мне футбольное образование. Поддерживаю здоровую конкуренцию»
Иван Коновалов высказался о своем возможном переходе в «Спартак».
– Ваш контракт с «Балтикой» закончился?
– Да, он истек 5 июня.
– Вам было бы интересно перейти в «Спартак» на роль второго вратаря? Это для вас не чужой клуб?
– Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут.
«Спартак» – родной для меня клуб, он дал мне футбольное образование, я всегда с благодарностью относился к этому, – сказал голкипер.