Экс-вратарю «Балтики» Коновалову интересен переход в «Спартак»: «Это великий клуб, он дал мне футбольное образование. Поддерживаю здоровую конкуренцию» 

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Коновалов Футбол

Иван Коновалов высказался о своем возможном переходе в «Спартак».

– Ваш контракт с «Балтикой» закончился?

– Да, он истек 5 июня.

– Вам было бы интересно перейти в «Спартак» на роль второго вратаря? Это для вас не чужой клуб?

– Конечно, интересно. Это великий клуб с великой историей, всегда надо быть готовым к своему шансу. Я поддерживаю здоровую конкуренцию, от этого все вратари, находящиеся в коллективе, растут.

«Спартак» – родной для меня клуб, он дал мне футбольное образование, я всегда с благодарностью относился к этому, – сказал голкипер.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не плохой вариант, парень перспективный.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий