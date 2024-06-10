«Спартак» может подписать вратаря «Балтики» Коновалова (Legalbet)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Балтика Иван Коновалов Футбол

«Спартак» планирует трансфер вратаря Ивана Коновалова из «Балтики».

Ранее сообщалось, что Александр Селихов может уйти из «Спартака».  

По данным Legalbet, красно-белые включили в шорт-лист на летнее трансферное окно 29-летнего вратаря «Балтики». 

Агент игрока Станислав Станиславский сообщил, что ведет переговоры со «Спартаком». В клубе Коновалова рассматривают на позицию второго вратаря.

Коновалов – воспитанник академии «Спартака», в России он выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин», «Урал».

В прошедшем сезоне вратарь перешел из «Тобола» в «Балтику», но не провел ни одного матча в составе калининградцев.

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10 комментариев
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желтая пресса всех вратарей перебрала
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Они издеваются что ли?
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Бред какой то. Искать какой то шлак за деньги.
Ладно бы у Селихова контракт закончился, но ещё год контракта
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Вместо Латышонка хоть кого-то, кто в воротах стоял...
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нехорошие слова на языке вертится...
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А как же Свинов? Такая легендарная спартаковская фамилия, а парню шансов не дают раскрыться
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помню Селя мяч отбивал и умудрился палец сломать 😁, парень как хрустальный, травмы помешали ему очень сильно.
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