«Спартак» может подписать вратаря «Балтики» Коновалова (Legalbet)

«Спартак» планирует трансфер вратаря Ивана Коновалова из «Балтики».

Ранее сообщалось, что Александр Селихов может уйти из « ».

По данным Legalbet, красно-белые включили в шорт-лист на летнее трансферное окно 29-летнего вратаря «Балтики».

Агент игрока Станислав Станиславский сообщил, что ведет переговоры со «Спартаком». В клубе рассматривают на позицию второго вратаря.

Коновалов – воспитанник академии «Спартака», в России он выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин», «Урал».

В прошедшем сезоне вратарь перешел из «Тобола» в «Балтику», но не провел ни одного матча в составе калининградцев.

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