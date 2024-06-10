«Спартак» может подписать вратаря «Балтики» Коновалова (Legalbet)
«Спартак» планирует трансфер вратаря Ивана Коновалова из «Балтики».
Ранее сообщалось, что Александр Селихов может уйти из «Спартака».
По данным Legalbet, красно-белые включили в шорт-лист на летнее трансферное окно 29-летнего вратаря «Балтики».
Агент игрока Станислав Станиславский сообщил, что ведет переговоры со «Спартаком». В клубе Коновалова рассматривают на позицию второго вратаря.
Коновалов – воспитанник академии «Спартака», в России он выступал за «Амкар», «Севастополь», «Астрахань», «Рубин», «Урал».
В прошедшем сезоне вратарь перешел из «Тобола» в «Балтику», но не провел ни одного матча в составе калининградцев.
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