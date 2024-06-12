Холден о Роналду и Месси на ЧМ-2026: «У них редко бывают серьезные травмы. У Криштиану до сих пор тело 21-летнего, а Месси смог изменить свою игру и подстроиться под физические ограничения»
Стюарт Холден допустил, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют на ЧМ-2026.
«У этих парней редко бывают серьезные травмы. Если вы посмотрите на Роналду, то у него, наверное, до сих пор тело 21-летнего.
А Месси смог развить свою игру, изменить ее и подстроиться под нынешние физические ограничения. Он все еще обладает огромной скоростью, умением ускориться и завершить эпизод», – отметил бывший полузащитник сборной США в эфире Fox Sports.
А, стоп, ты же не это имел ввиду, ты просто захудалый хейтерок ;)