Холден о Роналду и Месси на ЧМ-2026: «У них редко бывают серьезные травмы. У Криштиану до сих пор тело 21-летнего, а Месси смог изменить свою игру и подстроиться под физические ограничения»

Стюарт Холден допустил, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют на ЧМ-2026.

«У этих парней редко бывают серьезные травмы. Если вы посмотрите на , то у него, наверное, до сих пор тело 21-летнего.

А Месси смог развить свою игру, изменить ее и подстроиться под нынешние физические ограничения. Он все еще обладает огромной скоростью, умением ускориться и завершить эпизод», – отметил бывший полузащитник сборной США в эфире Fox Sports.