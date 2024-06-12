Холден о Роналду и Месси на ЧМ-2026: «У них редко бывают серьезные травмы. У Криштиану до сих пор тело 21-летнего, а Месси смог изменить свою игру и подстроиться под физические ограничения»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Стюарт Холден ЧМ-2026 Интер Майами Футбол

Стюарт Холден допустил, что Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграют на ЧМ-2026.

«У этих парней редко бывают серьезные травмы. Если вы посмотрите на Роналду, то у него, наверное, до сих пор тело 21-летнего.

А Месси смог развить свою игру, изменить ее и подстроиться под нынешние физические ограничения. Он все еще обладает огромной скоростью, умением ускориться и завершить эпизод», – отметил бывший полузащитник сборной США в эфире Fox Sports.

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21 комментарий
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Невероятные спортсмены. Великое противостояние в истории
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-2
+4
Тело 21 летнего, мозг 12 летнего
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+3
Ответ Капибарбер
Месси играет в футбол, Рональду шакалит пенки (лучший пенальтист в истории футбола официально) Месси чемпион мира, Рональду не чемпион пустыни, КАК их можно сравнивать??
Не плачь пожалуйста 🤣🧯
+5
-2
+3
Ответ Bakhaa
Невероятные спортсмены. Великое противостояние в истории
ну да....один великий футболист,другой великий спортсмен
+2
-1
+1
Ответ сларк
Лучший игрок в истории футбола, песси даже его бутс не стоит
Ты в целом прав, потому что бутсы Роналду имеют какую-то стоимость, а человеческая жизнь, в том числе и Месси бесценна. Так что да, не стоит.

А, стоп, ты же не это имел ввиду, ты просто захудалый хейтерок ;)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Месси стал таким какой он есть путем инъекций гормона роста, тем кому интересно почитайте про него. Безусловно он очень талантливый футболист. Но тепличный как розовый помидор его вынашивали пичкали гормонами. Искусственно созданный футболист, читер которого невозможно переплюнуть обычному человеку. Среди обычных людей Роналду лучший из всех футболистов в Истории.
Спасибо, месье хейтер.
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Ответ Капибарбер
Тело 21 летнего, мозг 12 летнего
2 🤡 в комментах под этим постом уже отметилось 😂
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Ответ Фарид Харисов
Ты в целом прав, потому что бутсы Роналду имеют какую-то стоимость, а человеческая жизнь, в том числе и Месси бесценна. Так что да, не стоит. А, стоп, ты же не это имел ввиду, ты просто захудалый хейтерок ;)
Фориг мне шаурму двойной 🤡🧯)
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Ответ Капибарбер
Месси играет в футбол, Рональду шакалит пенки (лучший пенальтист в истории футбола официально) Месси чемпион мира, Рональду не чемпион пустыни, КАК их можно сравнивать??
чемпион пустыни Хиляль, а он пока позор пустыни.
+1
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Ответ сларк
Не плачь пожалуйста 🤣🧯
Да пускай поплачет..может человеку полегчает(((
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Ответ &_Bishep_&
Да пускай поплачет..может человеку полегчает(((
Эти фанаты Нигейры и эвребё такие плаксы ))
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