Криштиану Роналду: «У меня осталось не так много сезонов. Мне 39, наслаждаюсь каждым годом. Забивать голы – часть моей ДНК. Мечтаю о трофее»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рассказал, каково это – забивать за Португалию в 39 лет.

«Забивать приятно, я стараюсь получать удовольствие. Знаю, что у меня осталось не так много сезонов. Играть год за годом после 35-летия – это особое удовольствие. Мне 39, и я наслаждаюсь каждым годом.

Забивать голы – часть моей ДНК. Главное – посвящать себя делу. Моя любовь к национальной команде навеки.

Трофей? Мечтаю об этом», – сказал нападающий в эфире SportTV.

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16 комментариев
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Ответ Eldzheron
Как же морально больно будет когда это случится...
Особенно хейтерам , частичка их смысла жизни потеряется
+15
-5
+10
Как же морально больно будет когда это случится...
+14
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Нужно поддерживать сумасшедшую форму и приезжать на следующий ЧМ, но с уже более длинными волосами, чтобы точно не было вопросов.
+5
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Когда то будет, да... Но пока киборг в полном порядке
+6
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ДНК Роналду - забивать голы

ДНК Ригоберки - штамповать бессмысленные комментарии
+9
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+3
Играйте, Криш, не уходите как можно дольше. Ты, Месси, Пепе, Тьяго Силва, Игорь в России. Связываете нас, 35-40 летних мужиков с нашими вечными восемнадцатью.
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+2
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Первый гол сегодня - эталонное замыкание, да?)
+4
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+1
Мотивация зашкаливает, а мог бы уйти на пенсию и чилить с его то деньгами, нет пытается бегать лучше молодых, плачет когда что-то не удаётся, радуется как юноша когда забивает гол.
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Грустно, приятно просто осознавать, что игрок, который связывает тебя с временами из давнего прошлого все ещё играет. Когда он закончит, этой связывающей частички уже не будет, и прошлое ещё больше станет прошлым
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Расскажите уже ему кто-нибудь, что такое ДНК ..
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Ответ Эдуард Романов
Особенно хейтерам , частичка их смысла жизни потеряется
Все хейтеры на самом деле самые ярые фанаты КР7, это очевидно. Они просто боятся своей любви
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Ответ Эдуард Романов
Особенно хейтерам , частичка их смысла жизни потеряется
Хейтерам тоже. Ведь в этот момент уйдет эпоха, и Роналду и всё, что с ним связано будет просто "старыми добрыми временами", что в очередной раз напомнит всем, что время бежит неумолимо вперёд
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