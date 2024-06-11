«МЮ» по инициативе тен Хага следил за форвардом «Аякса» Бробби

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Брайана Бробби.

По сведениям , манкунианцы, занимающиеся поисками нападающего в связи с уходом Антони Марсьяля, следили за форвардом « ». Это происходило по инициативе Эрика тен , работавшего с нападающим в амстердамском клубе.

В этом сезоне забил 18 голов в 30 матчах в чемпионате Нидерландов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.