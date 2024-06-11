«МЮ» по инициативе тен Хага следил за форвардом «Аякса» Бробби

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия возможные трансферы ESPN Эрик тен Хаг Брайан Бробби Футбол

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Брайана Бробби.

По сведениям ESPN, манкунианцы, занимающиеся поисками нападающего в связи с уходом Антони Марсьяля, следили за форвардом «Аякса». Это происходило по инициативе Эрика тен Хага, работавшего с нападающим в амстердамском клубе.

В этом сезоне Бробби забил 18 голов в 30 матчах в чемпионате Нидерландов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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Ахаха,писал ещё месяц назад щас этот шарлатан ещё и Бробби купит за 100,опять разведет на бабки Мю
+18
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+18
Напоследок решил провернуть ещё одну аферу?
+16
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+16
Я тут неоднократно шутил, что Эрик купит Бробби за 100 мультов, но видимо он на всю голову упоротый и реально хочет купить этого Бробби который даже в Эре так себе нападающий. Не болельщик МЮ, но этот лысый шарлатан уже давно перегибает палку. Надо быстрее убирать его пока он не успел еще кого-нибудь купить.
+4
0
+4
Этот точно не меньше 100 :))
+3
0
+3
Может будет дешевле купить весь этот голландский клуб, чем по частям его собирать.
+3
0
+3
Этот уже не палиться))
Ологощает Аякс как может)
+2
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+2
Антони загрустил на скамейке ? Ну тогда только за 140миллионов, досуг спиннера стоит дороже самого спиннера
+2
0
+2
Скорей бы его уволили
+1
0
+1
Новый уровень - просто следил
+1
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+1
Ответ Алессандро Заньелли
Ахаха,писал ещё месяц назад щас этот шарлатан ещё и Бробби купит за 100,опять разведет на бабки Мю
Не каркай!
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Других команд нету ?
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А вы на Химки жалуетесь. Вон, в пригороде Манчестера тоже пилят 🪚
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Кто б сомневался🤣
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Он руководство убедит, что Бробби такой же перспективный, как Хейлунд. Только отпустили Форсона бесплатно, чтобы это бревно купить, который в Лейпциге ничего не показал.
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Ответ Michael Sneg
Новый уровень - просто следил
Эрик просто любит смотреть!
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