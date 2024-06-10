«МЮ» теряет интерес к Почеттино. Маурисио вряд ли позовут в случае увольнения тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Футбол

Шансы Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед» падают.

The Times отмечает, что манкунианцы теряют интерес к специалисту, уволенному «Челси» в мае.

Руководство «МЮ» еще не решило, как поступить с Эриком тен Хагом, но если он покинет пост главного тренера, то вряд ли на его место позовут аргентинца.

Ранее стало известно, что не возглавит «Юнайтед» и Томас Тухель.

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11 комментариев
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Очевидно, что ждут Саусгейта
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Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает!
Я за тобою следую тенью,
Я привыкаю к несовпаденью.
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Как же хайпуют на самом огромном клубе в мире
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Я думаю МЮ кто угодно подойдет лучше, чем Тен Хааг.
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Шило на мыло
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Ну что, ждем Мостового в МЮ?
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Талалаев освободился
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Вот мы гадаем, пресса гадает - кого же из расширенного списка всерьез рассматривают Инеос. А в реальности - Саутгейт или Поттер 😆
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По всей Европе в этом году какая-то повальная тренерская импотенция.
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будь МЮ командой попроще после можно было грузить на назначение Эллардайса на финише сезона)) но как сказал царь, команды подобного уровня с любым физруком ниже 10 места не должны опускаться
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Ответ Клименко
Очевидно, что ждут Саусгейта
И зря ждут он хуже Поча
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