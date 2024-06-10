«МЮ» теряет интерес к Почеттино. Маурисио вряд ли позовут в случае увольнения тен Хага
Шансы Маурисио Почеттино возглавить «Манчестер Юнайтед» падают.
The Times отмечает, что манкунианцы теряют интерес к специалисту, уволенному «Челси» в мае.
Руководство «МЮ» еще не решило, как поступить с Эриком тен Хагом, но если он покинет пост главного тренера, то вряд ли на его место позовут аргентинца.
Ранее стало известно, что не возглавит «Юнайтед» и Томас Тухель.
Как это часто не совпадает!
Я за тобою следую тенью,
Я привыкаю к несовпаденью.