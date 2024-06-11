Риоло хочет, чтобы Дешам покинул сборную Франции: «На такой должности нельзя задерживаться надолго – ты начнешь надоедать людям. Это все равно что 10 лет управлять государством»

Даниэль Риоло хочет, чтобы Дидье Дешам покинул сборную Франции.

«Все, что он говорит о тренерстве, мы знаем уже очень давно. Он очень часто объяснял это, и я думаю, мы все понимаем, как он работает. Мы знаем, что он мастер в том смысле, что игроки, с которыми он работает, действительно выкладываются по полной. Его никогда не предадут игроки, которые отдадут все, чтобы попасть в сборную, стремясь к результату. И именно эффективность и результат – это единственное, что его интересует.

Это не меняет того факта, что мне не нравится его видение футбола. Все, что он говорит, раздражает меня. Сегодня он не нашел бы себе места ни в одном клубе. Настолько он устарел. Он настолько устарел, что, по сути, не смог бы найти работу... Но, в конечном счете, нам все равно, найдет ли он место в клубе или нет.

Но недавно он снова произнес в интервью такую фразу: «Когда ты не добиваешься результата, тебя не запоминают», что является абсолютной глупостью. Мы говорили ему тысячу раз, у нас есть тысяча доказательств этого. У нас есть Франция-1982, Франция-1986, Нидерланды 1974-го и 1978-го. Есть множество команд, которые полюбились людям, хотя они и не выигрывали.

И что вообще значит «побеждать»? Марокко не выиграло последний чемпионат мира. Но сам факт выхода в полуфинал говорит о том, что они выиграли матчи, чтобы попасть туда. Что, три выигранных матча ничего не значат?

На самом деле, мы полностью расходимся во взглядах на это, и я никогда не буду снисходителен к этому. Я готов проявить снисходительность к его подходу с точки зрения управления составом и к тому факту, что игроки выкладываются полностью. С этим проблем нет. Но также я считаю, что он работает уже слишком долго.

Мне больно представлять, что он будет во главе команды на . Я не знаю, но он как президент или тренер в клубе... Я хочу сказать, что на такой должности нельзя задерживаться надолго. В конце концов, ты начнешь надоедать людям, так что займись чем-нибудь другим. Пойди куда-нибудь еще!

У тебя есть деньги, чтобы делать то, что ты хочешь, возглавь клуб и окунись в новое приключение. Это все равно что десять лет управлять государством.… Это долгий срок!

Хватит, уходи! Мы хотим увидеть свежий взгляд, мы хотим видеть во главе «синих»! Или даже других тренеров, которые могли бы претендовать на должность тренера в этой команде, но он ее приватизировал!

Уступи место другим, позволь другим немного поучаствовать. Давайте посмотрим на что-то еще, на новых игроков, на новый стиль игры, на новый дискурс. В нормальной ситуации люди не должны оставаться в должности так долго», – сказал журналист в эфире передачи After Foot.