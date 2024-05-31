Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)

Теги ПСЖ Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Стала известна вероятная дата презентации Килиана Мбаппе в «Реале».

Как сообщает Marca, француз планирует прибыть в столицу Испании на следующей неделе, чтобы подписать контракт с «Реалом» и быть представленным в качестве нового игрока мадридского клуба.

Все указывает на то, что Мбаппе прибудет в четверг, 6 июня, воспользовавшись тем, что сам главный тренер сборной Франции Дидье Дешам несколько дней назад выразил желание, чтобы все было решено до начала Евро.

«Реал» хочет, чтобы презентация Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» «вошла в историю». Для этого организаторы тщательно подходят к каждой детали презентации игрока, уходящего из «ПСЖ».

37 комментариев
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Если хотят сделать исторической - могут согнать 100 тысяч бюджетников и позвать Газманова с Лепсом
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"Реал хочет сделать её исторической"

Более исторической, чем батл Оксимирона и Славы КПСС?
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Новый Роналду 😏
Как правило после таких ярлыков игрок с треском проваливается. Пусть он лучше будет самим собой и оставит весомый след в истории Реала и футбола в целом.
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Ответ Ruslan-Spartakforever
Новый Роналду 😏
Роналду был обладателем ЗМ и победителем ЛЧ, играя в сильном чемпионате. Мбаппе же вылез из лиги фермеров. Только на уровне сборных хорошо себя показал (что понимающие люди не очень серьезно воспринимают).
+5
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+2
Ответ Ноу криминалити
Если хотят сделать исторической - могут согнать 100 тысяч бюджетников и позвать Газманова с Лепсом
Ага))) И Перес с потеками: «Черепашка приплыла в родную гавань»
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Надо было объединить с концертами Тейлор Свифт, чтобы они вместе с Мбапе на сцене пели и танцевали.
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С Африканскими плясками будет презентация, а тамадой Винисиус:))
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Предлагаю разодеть Мбаппе в белую сутенёрскую шубу и украсить его дорогими мобильниками, часами и бриллиантами. Включить реп.

Эффективнее старых, проверенных способов человечество всё равно ничего не придумало.
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Ответ BaldFraud
Роналду был обладателем ЗМ и победителем ЛЧ, играя в сильном чемпионате. Мбаппе же вылез из лиги фермеров. Только на уровне сборных хорошо себя показал (что понимающие люди не очень серьезно воспринимают).
У Мбаппе в возрасте Криша есть показатели по которым он заметно его превосходит...
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Ответ Зеленский
Старый новый хозяин барсы
Араухо "отец" Мбаппе- с такими лозунгами щас набегут фанатики Барсы
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Ответ Зеленский
У самого Араухо много отцов:Винисиус,Мбаппе,Иньяки…
И это лучший ЦЗ мира по мнению фанатов Барсы
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Бред. Зачем он нужен? Да и кто вообще сказал, что Мбаппе перешёл в Реал
А куда он денется?
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Ответ Tristan...
Интересно, что сейчас думают десятки челиков, которые два года назад желали ему бесконечных травм и провала карьеры? Кажись, такого переобувания мир ещё не видел
Это был ты?)
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Ответ Tristan...
Интересно, что сейчас думают десятки челиков, которые два года назад желали ему бесконечных травм и провала карьеры? Кажись, такого переобувания мир ещё не видел
Фанату каталонского клуба лучше бы молчать про переобувку. У вас каждый год такое. Из наиболее известных, совсем недавно для вас Лига 1 внезапно превратилась из колхозной в сильнейшую лигу мира, где очень сложные игры проходят. Пока не ушел один пешеход), пхах.
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Ответ Tristan...
Интересно, что сейчас думают десятки челиков, которые два года назад желали ему бесконечных травм и провала карьеры? Кажись, такого переобувания мир ещё не видел
ten Hag - зачем ты мне постоянно отвечаешь и кидаешь в чс?

Мне то зачем ему травм желать? Я похож на меренга?
Я из тех, кто под теми новостями защищал Мбаппе от тебе подобных. Можешь комменты поискать
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