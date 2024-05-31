Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)
Стала известна вероятная дата презентации Килиана Мбаппе в «Реале».
Как сообщает Marca, француз планирует прибыть в столицу Испании на следующей неделе, чтобы подписать контракт с «Реалом» и быть представленным в качестве нового игрока мадридского клуба.
Все указывает на то, что Мбаппе прибудет в четверг, 6 июня, воспользовавшись тем, что сам главный тренер сборной Франции Дидье Дешам несколько дней назад выразил желание, чтобы все было решено до начала Евро.
«Реал» хочет, чтобы презентация Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» «вошла в историю». Для этого организаторы тщательно подходят к каждой детали презентации игрока, уходящего из «ПСЖ».
Более исторической, чем батл Оксимирона и Славы КПСС?
Эффективнее старых, проверенных способов человечество всё равно ничего не придумало.
Мне то зачем ему травм желать? Я похож на меренга?
Я из тех, кто под теми новостями защищал Мбаппе от тебе подобных. Можешь комменты поискать