Презентация Мбаппе на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе. «Реал» хочет сделать ее «исторической» (Marca)

Стала известна вероятная дата презентации Килиана Мбаппе в «Реале».

Как сообщает Marca, француз планирует прибыть в столицу на следующей неделе, чтобы подписать контракт с « » и быть представленным в качестве нового игрока мадридского клуба.

Все указывает на то, что Мбаппе прибудет в четверг, 6 июня, воспользовавшись тем, что сам главный тренер сборной Франции Дидье Дешам несколько дней назад выразил желание, чтобы все было решено до начала Евро.

«Реал» хочет, чтобы презентация на « » «вошла в историю». Для этого организаторы тщательно подходят к каждой детали презентации игрока, уходящего из «ПСЖ».