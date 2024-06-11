Песьяков о Карпине: «Была бы ЛЧ, его бы в «Ростове» не было бы, он амбициозный. Хотелось бы на него посмотреть в Европе или сейчас в условном «Спартаке»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Сергей Песьяков Футбол

Сергей Песьяков считает, что «Ростов» не вполне соответствует Валерию Карпину.

– Карпин – лучший тренер, с которым вы работали?

– Да, однозначно номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном «Спартаке».

Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая.

Если бы была Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это мое мнение, мне так кажется.

Карпин – амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда, – это не про него, – отметил бывший вратарь «Ростова».

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5 комментариев
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Шёл бы ты лесом, пися. Офигеть . За один день изменил о нём мнение. До этого столько лет поддерживал. Мдяяя.
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Эстония тоже Европа, если чё
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Да чёт не видно у Валеры амбиций, вечно про Ростов "ну мы играем на своем уровне".
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