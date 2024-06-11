Песьяков о Карпине: «Была бы ЛЧ, его бы в «Ростове» не было бы, он амбициозный. Хотелось бы на него посмотреть в Европе или сейчас в условном «Спартаке»

Сергей Песьяков считает, что «Ростов» не вполне соответствует Валерию Карпину.

– Карпин – лучший тренер, с которым вы работали?

– Да, однозначно номер один. Очень бы хотелось на него посмотреть в Европе. Или сейчас в условном « ».

Это просто любопытство, интерес, как бы играла команда. Была бы возможность подобрать более качественных футболистов, никого не обижая.

Если бы была Лига чемпионов или Лига Европы, то Валерия Георгиевича в «Ростове» не было бы. Это мое мнение, мне так кажется.

– амбициозный человек, и те места, которые сейчас занимает команда, – это не про него, – отметил бывший вратарь « ».