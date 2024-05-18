Бабич, Здьелар, Эракович, Влахович, Милинкович-Савич – в предварительной заявке Сербии на Евро

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Представлен предварительный состав сборной Сербии на Евро-2024.

Главный тренер Драган Стойкович назвал 35 футболистов, имеющих шансы выступить на чемпионате Европы. В список попали:

вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Александар Йованович («Партизан»);

защитники: Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Страхиня Эракович («Зенит»), Неманя Стоич («ТСЦ Бачка Топола»), Ян-Карло Симич («Милан»), Филип Младенович («Панатинаикос»);

полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманя Гудель («Севилья»), Неманя Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Саша Здьелар (ЦСКА), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Александар Чиркович («ТСЦ Бачка Топола»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филип Костич («Ювентус»), Матия Глушчевич («Раднички»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Неманя Радонич («Мальорка»);

нападающие: Самед Баждар («Партизан»), Александар Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург), Михайло Иванович («Войводина»).

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7 комментариев
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Хороший состав у сербов
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+9
Ответ Тралл из Питера
Хороший состав у сербов
Как помню у них всегда состав околотоповый. Правда результатов, к сожалению, нет.
+5
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Каждый раз перед крупным турниром смотрю на состав Сербов и думаю, что точно должны выходить из группы или даже до 1/4 финала добираться. Но каждый раз результат совсем не тот (
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А как же Гайич .
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Выход из группы думаю по силам. А дальше всё зависит на кого попадут. Фавориты евро без проблем разгромят такой состав
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Гайича нет, зато экс-игрок Крыльев Чиркович может попасть
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В смысле, а где Модрич? Или его нет из-за финала ЛЧ?
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