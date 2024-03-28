Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal. Португалия и Бельгия – в топ-3, Англия – 4-я, Германия – 5-я, Испания – 6-я

Портал Goal составил рейтинг фаворитов Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года, в нем примут участие 24 команды. Рейтинг фаворитов турнира по версии Goal выглядит так:

1. Франция;

2. Португалия;

3. Бельгия;

4. Англия;

5. Германия;

6. Испания;

7. Италия;

8. Венгрия;

9. Австрия;

10. Нидерланды;

11. Хорватия;

12. Дания;

13. Турция;

14. Украина;

15. Словакия;

16. Швейцария;

17. Чехия;

18. Словения;

19. Румыния;

20. Шотландия;

21. Сербия;

22. Польша;

23. Албания;

24. Грузия.

Украина, Грузия и Польша на Евро. Вот все группы с расписанием