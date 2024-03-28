Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal. Португалия и Бельгия – в топ-3, Англия – 4-я, Германия – 5-я, Испания – 6-я

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Портал Goal составил рейтинг фаворитов Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года, в нем примут участие 24 команды. Рейтинг фаворитов турнира по версии Goal выглядит так:

1. Франция;

2. Португалия;

3. Бельгия;

4. Англия;

5. Германия;

6. Испания;

7. Италия;

8. Венгрия;

9. Австрия;

10. Нидерланды;

11. Хорватия;

12. Дания;

13. Турция;

14. Украина;

15. Словакия;

16. Швейцария;

17. Чехия;

18. Словения;

19. Румыния;

20. Шотландия;

21. Сербия;

22. Польша;

23. Албания;

24. Грузия.

Украина, Грузия и Польша на Евро. Вот все группы с расписанием

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49 комментариев
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Венгрия выше Нидерландов и Хорватии, очередной бессмысленный рейтинг ради рейтинга
+61
-3
+58
Бельгия уже не та, удивительно что на третьем месте
+34
-2
+32
Ответ Вадим Белозёров
Бельгия уже не та, удивительно что на третьем месте
Тедеска возьмёт Евро назло Мостовому
+24
-1
+23
Португалию погубит якорь CR7, что мы собственно на днях и видели в матче со Словенией, где команда играла в меньшинстве, в отличии от прекрасного матча со Швецией. Мартинес будет уволен, а якорь CR7 продолжит своё дело, утопив сборную ещё и на ЧМ-26, окончательно заруинив это талантливое поколение, в угоду своих личных рекордов.
+34
-21
+13
По Португалии вопрос-если вокруг Рона вся игра будет организована, то место 9-10. Если со скамейки, на десяток минут будет выходить, то могут и с Францией за чемпионство пободаться. При условии, что англичане по традиции джентльменами на Евро будут и вперед всех пропустят
+22
-10
+12
Ответ Кирилл Голивец
Венгрия выше Нидерландов и Хорватии, очередной бессмысленный рейтинг ради рейтинга
Да и Португалию с Бельгией спустить бы в район 7 места
+12
-3
+9
Ответ MaxB
Да и Португалию с Бельгией спустить бы в район 7 места
У Португалии мощный состав и фантастическая квалификация. Какие 6 команд в Европе точно сильнее их? Франция - да, Англия, Испания - возможно, а кто еще?
+10
-3
+7
Ответ Милдронат Бромантанов
Португалию погубит якорь CR7, что мы собственно на днях и видели в матче со Словенией, где команда играла в меньшинстве, в отличии от прекрасного матча со Швецией. Мартинес будет уволен, а якорь CR7 продолжит своё дело, утопив сборную ещё и на ЧМ-26, окончательно заруинив это талантливое поколение, в угоду своих личных рекордов.
То, что со Словенией чуть ли не дубль играл(ни Бруну, и Бернарду, ни Леау, ни Диаша, да и ещё кучи топов) - промолчим, ага))

Аналитичные способности местных представляю, но не перестаю угорать+недоумевать с таких дешевых спекуляций
+11
-5
+6
Неимоверно понравилась Германия в игре с Францией!
+5
0
+5
По моему Англия вторая
+5
-1
+4
Ответ cskand1namo
Высоко Таджикистан оценивают
не в тему ,и не смешно
+4
0
+4
Что-то венгры с австрийцами не по чину высоко.
+5
-2
+3
В футбол играют все, а побеждают немцы.
+4
-1
+3
Франция Англия Германия главные фавориты
+3
0
+3
Ответ Кенигсбергер
У Португалии мощный состав и фантастическая квалификация. Какие 6 команд в Европе точно сильнее их? Франция - да, Англия, Испания - возможно, а кто еще?
У Португалии были жалкие соперники в квалификации.
+2
0
+2
Немцев что-то совсем недооценивают
+2
0
+2
Франция,Германия ,Англия , Испания, чуть ниже Италия , Бельгия, Португалия, Хорватия, Голландия
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
Венгрия выше Нидерландов и Хорватии, очередной бессмысленный рейтинг ради рейтинга
Сталлоне,Чак Норрис, Шварценеггер,Стейтем и Дмитрий Харатьян в фильме какого хрена тут делает Венгрия?!
+3
-1
+2
Португалия и Бельгия в тройке фаворитов? Ущипните меня.
+3
-1
+2
Украина выше Сербии. Спасибо, поорал
+3
-1
+2
Бельгия то вообще каким боком так высоко?
+2
0
+2
Венгрия сАвстрией выше Голандцев )))
+1
0
+1
По-моему за 4 года количество топ команд убавилось
+1
0
+1
Непонятный рейтинг..Англия самый главный фаворит Евро...Да они часто отхватывают,но по факту на бумаге они номер 1.....
+1
0
+1
Ответ Наше Дело
Что-то венгры с австрийцами не по чину высоко.
Работа усатого полководца даёт плоды😼
+3
-2
+1
Жаль на евро матча за 3 место нету.
+2
-1
+1
Ответ Kapik Kapik
Видел когда-нибудь игру Венгрии?
Видел Усатого
+1
0
+1
Ответ Милдронат Бромантанов
Португалию погубит якорь CR7, что мы собственно на днях и видели в матче со Словенией, где команда играла в меньшинстве, в отличии от прекрасного матча со Швецией. Мартинес будет уволен, а якорь CR7 продолжит своё дело, утопив сборную ещё и на ЧМ-26, окончательно заруинив это талантливое поколение, в угоду своих личных рекордов.
CR7 вряд ли попадет в заявку на Евро, а значит у Португалии будут медали, как минимум
+2
-2
0
Ответ Abil Alex
Франция,Германия ,Англия , Испания, чуть ниже Италия , Бельгия, Португалия, Хорватия, Голландия
Респект, тоже так считаю!
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
Венгрия выше Нидерландов и Хорватии, очередной бессмысленный рейтинг ради рейтинга
Видел когда-нибудь игру Венгрии?
+3
-3
0
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