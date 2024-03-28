Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal. Португалия и Бельгия – в топ-3, Англия – 4-я, Германия – 5-я, Испания – 6-я
Портал Goal составил рейтинг фаворитов Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года, в нем примут участие 24 команды. Рейтинг фаворитов турнира по версии Goal выглядит так:
1. Франция;
2. Португалия;
3. Бельгия;
4. Англия;
5. Германия;
6. Испания;
7. Италия;
8. Венгрия;
9. Австрия;
10. Нидерланды;
11. Хорватия;
12. Дания;
13. Турция;
14. Украина;
15. Словакия;
16. Швейцария;
17. Чехия;
18. Словения;
19. Румыния;
20. Шотландия;
21. Сербия;
22. Польша;
23. Албания;
24. Грузия.
Украина, Грузия и Польша на Евро. Вот все группы с расписанием
Аналитичные способности местных представляю, но не перестаю угорать+недоумевать с таких дешевых спекуляций