Эраковича и Здьелара нет в заявке Сербии на Евро-2024. Бабич, Тадич, Влахович, Милинкович-Савич – в списке

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Представлен окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024.

Главный тренер Драган Стойкович назвал 26 футболистов, которые поедут на чемпионат Европы. В предварительном составе было 35 игроков.

В список попали:

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже ПетровичЧелси»);

Защитники: Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманя Стоич («ТСЦ Бачка Топола»);

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманя Гудель («Севилья»), Неманя Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК);

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург).

Таким образом, в итоговую заявку не вошли вратарь Александар Йованович («Партизан»), защитники Страхиня Эракович («Зенит»), Ян-Карло Симич («Милан»), полузащитники Саша Здьелар (ЦСКА), Александар Чиркович («ТСЦ Бачка Топола»), Матия Глушчевич («Раднички») и Неманя Радонич («Мальорка»), а также нападающие Самед Баждар («Партизан») и Михайло Иванович («Войводина»).

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24 комментария
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Видимо, у сербов очень крутая защита, раз они Эраковича не берут.
+25
-2
+23
Ответ Rundatgame
Видимо, у сербов очень крутая защита, раз они Эраковича не берут.
Либо у сербов очередной физрук у руля сборной. Я может пристрастен, но Эракович в этом сезоне произвёл очень хорошее впечатление своей игрой. Как по мне очевидный кандидат на звание лучшего ЦЗ РПЛ. В жизни не поверю, что он хуже чем ветеранистый Спаич или сидящий до 26 лет в местном чемпионате, в могучем Бочка Топала, Неманья Стоич
+15
-2
+13
Эракович хороший сезон провёл,стабильно был одним из лучших на поле в Зените.
+13
-1
+12
Ответ Rundatgame
Видимо, у сербов очень крутая защита, раз они Эраковича не берут.
Очень странно, что Эраковича не позвали, открытие сезона
+9
-1
+8
Донный Спаич есть, Эраковича нет. При том, что на мире был, играет в основе, играет хорошо... Ну окей
+8
0
+8
рад за Бабича, но как болельщик Спартака могу сказать, что Эраковича несправедливо прокатили с Евро. Он лучший защ в РПЛ
+7
-1
+6
Обидно за Эраковича. Шикарный защитник-быстрый, цепкий с хорошей игрой наверху...
+5
0
+5
Эракович точно не хуже Спайича, очень хороший и ровный сезон провел.
+4
0
+4
Ответ Константин Титов
так Эракович реально слабее Бабича, так что выбор очевиден
Смешно. А ещё Соболев сильнее Касьерры
+6
-2
+4
Полетят как фанера над Парижем.
+3
0
+3
Ваня Милинкович-Савич («Торино»)... Иван Илич («Торино»)... Оффтопный вопрос знающим: в сербском Ваня и Иван реально разные имена?
+3
0
+3
Я вообще думал,что Эракович будет играть в старте у сербов. Ну да ладно
+2
0
+2
Максим Глушенков по сербски будет Матия Глушчевич?!😅 Локомотиву надо его брать, Глушенков - Глушчевич пара полузащитников 😅
0
0
0
Гаича тоже нет получается
+1
-1
0
Милинкович-Савич
Павлович - Миленкович - Бабич - Спайич
Гудель
Самарджич - Милинкович-Савич - Тадич - Костич
Влахович

На бумаге как всегда неплохо, но как всегда сербам может чего-то не хватить)
0
0
0
Ответ Давид Agabekyan
Смешно. А ещё Соболев сильнее Касьерры
Я такого не говорил
+1
-1
0
Ответ VitalKe
Ваня Милинкович-Савич («Торино»)... Иван Илич («Торино»)... Оффтопный вопрос знающим: в сербском Ваня и Иван реально разные имена?
Ага, разные. И наше имя Алексей,Лёша,
у них СРБ. Алёша например тоже разные.
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Ответ VitalKe
Ваня Милинкович-Савич («Торино»)... Иван Илич («Торино»)... Оффтопный вопрос знающим: в сербском Ваня и Иван реально разные имена?
Конечно, разные, примеров масса.
0
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Ответ Three Days Grace
рад за Бабича, но как болельщик Спартака могу сказать, что Эраковича несправедливо прокатили с Евро. Он лучший защ в РПЛ
По ходу РПЛ никому не интересен
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