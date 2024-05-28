Эраковича и Здьелара нет в заявке Сербии на Евро-2024. Бабич, Тадич, Влахович, Милинкович-Савич – в списке

Представлен окончательный состав сборной Сербии на Евро-2024.

Главный тренер назвал 26 футболистов, которые поедут на чемпионат Европы. В предварительном составе было 35 игроков.

В список попали:

Вратари: («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), (« »);

Защитники: («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак»), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманя Стоич («ТСЦ Бачка Топола»);

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманя Гудель («Севилья»), Неманя Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хилаль»), Душан Тадич («Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта» Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК);

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хилаль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург).

Таким образом, в итоговую заявку не вошли вратарь Александар Йованович («Партизан»), защитники Страхиня Эракович («Зенит»), Ян-Карло Симич («Милан»), полузащитники Саша Здьелар (ЦСКА), Александар Чиркович («ТСЦ Бачка Топола»), Матия Глушчевич («Раднички») и Неманя Радонич («Мальорка»), а также нападающие Самед Баждар («Партизан») и Михайло Иванович («Войводина»).