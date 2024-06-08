Матич о невызове Рэшфорда и Грилиша в сборную Англии: «Хорошая новость для Сербии. Я был бы рад иметь в команде игроков, которые одним действием могут решить матч!»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Сербии по футболу Евро-2024 Неманя Матич Джек Грилиш Маркус Рэшфорд Футбол

Неманя Матич высказался о невызове на Евро Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша.

Ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт не включил форварда «МЮ» в расширенный состав на Евро. Позднее из итоговой заявки был отсеян Джек Грилиш.

Сборная Англии попала в одну группу с командами Словении, Дании и Сербии.

«Я был бы рад иметь в команде таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. Игроков, которые одним действием могут решить игру!

Это хорошая новость для нас (сборной Сербии – Спортс)», – написал бывший полузащитник «МЮ» и «Челси».

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6 комментариев
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А что в этом сезоне такого запоминающегося сделал Грилиш ?
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Он Рэшфорда когда последний раз видел? В прошлом сезоне?
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А за что их вызывать? Они пропили этот сезон.
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Ответ Доктор Щульц
А что в этом сезоне такого запоминающегося сделал Грилиш ?
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