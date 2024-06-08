Матич о невызове Рэшфорда и Грилиша в сборную Англии: «Хорошая новость для Сербии. Я был бы рад иметь в команде игроков, которые одним действием могут решить матч!»
Неманя Матич высказался о невызове на Евро Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша.
Ранее главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт не включил форварда «МЮ» в расширенный состав на Евро. Позднее из итоговой заявки был отсеян Джек Грилиш.
Сборная Англии попала в одну группу с командами Словении, Дании и Сербии.
«Я был бы рад иметь в команде таких игроков, как Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. Игроков, которые одним действием могут решить игру!
Это хорошая новость для нас (сборной Сербии – Спортс)», – написал бывший полузащитник «МЮ» и «Челси».