Матич о невызове Рэшфорда и Грилиша в сборную Англии: «Хорошая новость для Сербии. Я был бы рад иметь в команде игроков, которые одним действием могут решить матч!»

Неманя Матич высказался о невызове на Евро Маркуса Рэшфорда и Джека Грилиша.

Ранее главный тренер английской сборной не включил форварда «МЮ» в расширенный состав на . Позднее из итоговой заявки был отсеян Джек Грилиш.

попала в одну группу с командами Словении, Дании и Сербии.

«Я был бы рад иметь в команде таких игроков, как и . Игроков, которые одним действием могут решить игру!

Это хорошая новость для нас (сборной – Спортс)», – написал бывший полузащитник «МЮ» и «Челси».