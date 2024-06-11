Фердинанд не согласен, что Португалия сильнее без Роналду: «Без него на Евро не вышли бы. У Криштиану 10 голов в 10 матчах»
Рио Фердинанд не согласился с тем, что Португалия сильнее без Криштиану Роналду.
«Знаете, в квалификации он забил 10 голов в 10 матчах. Если смотреть только на чемпионат мира, то я мог бы согласиться. Но если посмотреть на отбор на Евро, то без него португальцы не вышли бы.
Так что я не согласен», – сказал бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.
Рио у моргана старательно хлеб пытается отобрать)