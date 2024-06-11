Фердинанд не согласен, что Португалия сильнее без Роналду: «Без него на Евро не вышли бы. У Криштиану 10 голов в 10 матчах»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 квалификация Евро-2024 Футбол

Рио Фердинанд не согласился с тем, что Португалия сильнее без Криштиану Роналду.

«Знаете, в квалификации он забил 10 голов в 10 матчах. Если смотреть только на чемпионат мира, то я мог бы согласиться. Но если посмотреть на отбор на Евро, то без него португальцы не вышли бы.

Так что я не согласен», – сказал бывший партнер Роналду по «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports.

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26 комментариев
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Ну это просто смешно, там такая группа была у Португалии что они вышли бы на Евро что с Роналду что без него 200%
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Из такой группы португальцам надо было выходить даже вторым составом. Все покажет ЧЕ. Но если игра будет строиться только вокруг 39-летнего человека, мобильные и молодые сборные порвут такой коллектив на тряпки. Минусите, роналдофилы, я с вас поржу когда Португалия бесславно поедет домой, а Криш забьет в свою коллекцию еще пару-тройку мячей)
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Да и вообще без него команды сразу по мячу перестают попадать, добавил его давний приятель Рио
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Король Люксембургский, это да. тут Фердинанд прав.
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Против Люксембургов лев толстой, а в турнире...
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Манки так дружно впрягаются за криштика, для которого Маню это пустое место)) Свалил оттуда в Реал при первой же возможности, в 2022 на коленях просился в Сити. Позорники
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В конфиге выходить во втором тайме и делать разницу был бы наверно очень полезен. Но это же Криш, он будет выходить только в старте, а если нет, то даст интервью прям походу турнира.
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Фердинанд... это тот эксперт, который зимой прогнозировал, что МЮ закончит сезон в четвёрке? )
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Ответ Moffo
В конфиге выходить во втором тайме и делать разницу был бы наверно очень полезен. Но это же Криш, он будет выходить только в старте, а если нет, то даст интервью прям походу турнира.
Возможно прям походу матча
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Из той группы они с самим фердинандом в атаке бы также спокойно вышли.
Рио у моргана старательно хлеб пытается отобрать)
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Ответ Алессандро Заньелли
Ахаха в следующем году Мю глядишь будет 6,Тен Хааг и мизинца Рона не стоит,максимум его будут помнить тараканы с базы Аякса,а Рон есть Рон
Ну в принципе как и криштика:)) Но 2 титула после ухода 🍓 это факт:))
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С ним едва из группы вышли и без него выиграли финал у сильной Франции
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Нашли, у кого спрашивать. Разумеется, что Рио будет старого друга защищать. Тут объективностью не пахнет. Тоже самое касается и всего, что связано с "МЮ" и "Реалом". Других надо спрашивать.
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Когда люди такую дичь говорят серьезно, а ещё и за бесплатно порой удивляешься насколько великие футболисты порой с головой не дружат. Я уже прям вижу как Лихтенштейн укатывает Португалию. При чём даже второе место это прямой выход на Евро ))
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Португалия не вышла бы из группы с Люксембургом, Лихтенштейном, Боснией, Словакией и Исландией? Сколько тебе заплатили за этот бред, Рио?
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и что дальше? по такой логике Реал не смог бы выигрывать ЛЧ без Криштиану, ведь он колотил голы. Или Сити не смог бы выигрывать АПЛ без Холланда. Полнейшая чушь. Решает системный подход. А Фердинанд в очередной раз продемонстрировал свой низкий интеллект
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Ответ AF007
Манки так дружно впрягаются за криштика, для которого Маню это пустое место)) Свалил оттуда в Реал при первой же возможности, в 2022 на коленях просился в Сити. Позорники
Вряд ли он прям просился. Пеп, конечно, может обточить ныряющих брусков типа стерлинга, но не настолько прожённых. Это, скорее, были мутки Мендеша, чтоб ускорить решение МЮ, ведь не дай бог «кровинушка САФа» уйдёт к соседям. Правда потом, когда вояж Мендеша по Европе в поисках «нового вызова» не увенчался успехом, начались истерики и принятия реальности в виде альнасры🤓
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Фердинанд прямой дорогой идёт в лагерь Мостового, Быстрова и т.д. Такое ляпнул, на голову не напялишь, сборная с одним из лучших составов в Европе не попала бы в число 24-х сборных. Мда..
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Интересно,каков будет ответ Фердинанда на этот вопрос после Евро 24.
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гыгыгы
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