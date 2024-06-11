«Лацио» продал Луиса Альберто «Аль-Духайлю» за 11 млн евро и бонусы
Луис Альберто покинул «Лацио», проведя в команде 8 сезонов.
О приобретении полузащитника объявил «Аль-Духайль». 31-летний испанец присоединится к катарскому клубу в начале нового сезона.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лацио» получит за хавбека около 11 млн евро плюс бонусы.
В сезоне-2023/24 Альберто провел в Серии А 33 игры и сделал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: duhailsc.qa
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