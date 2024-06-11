«Лацио» продал Луиса Альберто «Аль-Духайлю» за 11 млн евро и бонусы

Луис Альберто покинул «Лацио», проведя в команде 8 сезонов.

О приобретении полузащитника объявил « ». 31-летний испанец присоединится к катарскому клубу в начале нового сезона.

По сведениям инсайдера , « » получит за хавбека около 11 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2023/24 провел в Серии А 33 игры и сделал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: duhailsc.qa