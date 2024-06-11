«Лацио» продал Луиса Альберто «Аль-Духайлю» за 11 млн евро и бонусы

Теги Лацио серия А Италия трансферы высшая лига Катар Луис Альберто Аль-Духайль деньги Фабрицио Романо Футбол

Луис Альберто покинул «Лацио», проведя в команде 8 сезонов.

О приобретении полузащитника объявил «Аль-Духайль». 31-летний испанец присоединится к катарскому клубу в начале нового сезона.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Лацио» получит за хавбека около 11 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2023/24 Альберто провел в Серии А 33 игры и сделал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: duhailsc.qa

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12 комментариев
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У Лацио очень давно не было такой перестройки которая будет этим летом. И есть ощущение, что это им не пойдёт на пользу. Ну разве что Барони с его умением успешно работать с любыми ноунеймами сможет спасти ситуацию. И вообще мне кажется его именно ради этого и пригласили в Лацио.)
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Здравствуй, пенсия
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Обеспечил пенсию
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ахринеть, Альберто за 11? вот это хорошо для Саудов, и появились деньги у Лацио на Сперцяна...Но Эдику лучше уж в Дженоа/Торино какие нибудь.
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Хороший игрок жаль что скорее всего больше не увидим в топ чемпионатах .
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Глядя на парня из Барсы Б, который не имел шансов пробиться в основу Ливерпуля 2013-2014, кто бы подумал, что он станет почти легендой итальянского топ-клуба.
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Жаль что эти деньги не будут потрачены адекватно.
Купят из турции или бельгии бича какого-нибудь.
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Ответ Amalfitano
У Лацио очень давно не было такой перестройки которая будет этим летом. И есть ощущение, что это им не пойдёт на пользу. Ну разве что Барони с его умением успешно работать с любыми ноунеймами сможет спасти ситуацию. И вообще мне кажется его именно ради этого и пригласили в Лацио.)
Успешно работать это. Избегать вылета) Видимо это ключевая задача на сезон!
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Ответ Алексей Гусев
ахринеть, Альберто за 11? вот это хорошо для Саудов, и появились деньги у Лацио на Сперцяна...Но Эдику лучше уж в Дженоа/Торино какие нибудь.
Каких саудов, ержан???
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Ответ Burak Orel
Каких саудов, ержан???
ппц не заметил
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