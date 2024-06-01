Луис Альберто перейдет из «Лацио» в «Аль-Духайль» за 10 млн евро. «Ливерпуль» получит 25% от суммы трансфера

Луис Альберто перейдет из «Лацио» в «Аль-Духайль» за 10 млн евро.

По данным журналиста Николо Скиры, игрок согласовал с клубом из Катара условия контракта.

31-летний полузащитник получит 8 миллионов евро в год без учета бонусов. Соглашение рассчитано на 3 года.

«Аль-Духайль» заплатит за хавбека 10 миллионов евро и бонусы. 25% от этой суммы получит бывший клуб Луиса Альберто – «Ливерпуль».

Игрок выступает за «Лацио» с 2016 года.