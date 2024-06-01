Луис Альберто перейдет из «Лацио» в «Аль-Духайль» за 10 млн евро. «Ливерпуль» получит 25% от суммы трансфера

Теги Лацио Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Катар Луис Альберто Аль-Духайль Футбол

Луис Альберто перейдет из «Лацио» в «Аль-Духайль» за 10 млн евро.

По данным журналиста Николо Скиры, игрок согласовал с клубом из Катара условия контракта.

31-летний полузащитник получит 8 миллионов евро в год без учета бонусов. Соглашение рассчитано на 3 года.

«Аль-Духайль» заплатит за хавбека 10 миллионов евро и бонусы. 25% от этой суммы получит бывший клуб Луиса Альберто – «Ливерпуль».

Игрок выступает за «Лацио» с 2016 года.

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8 комментариев
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Рассчитал все верно
+4
0
+4
Ответ TOX
оказался слишком медленным для АПЛ
Но очень умным для серии А
+3
0
+3
Лацио совсем без идеи в атаке останется.
+2
0
+2
Ответ Очень добрый Котяра
Но очень умным для серии А
скажем так, в АПЛ скорее нужна скорость принятия решений
0
0
0
Ответ TOX
скажем так, в АПЛ скорее нужна скорость принятия решений
Согласен!
0
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Ответ TOX
скажем так, в АПЛ скорее нужна скорость принятия решений
А в Италии прям не нужна?
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Ответ whereissuso
А в Италии прям не нужна?
ненастолько, интенсинвость меньше, Альберто хватило
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