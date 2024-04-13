Луис Альберто покинет «Лацио» после 8 сезонов: «Не хочу ни одного евро от клуба. Оставлю деньги для других игроков»

Луис Альберто заявил о желании расторгнуть контракт с «Лацио».

В октябре прошлого года 31-летний игрок продлил контракт с « » до 2028 года. выступает за римлян с 2016-го – на протяжении 8 сезонов.

« » в пятницу разгромил «Салернитану» (4:1) в 32-м туре Серии А. После игры полузащитник римского клуба Луис Альберто заявил о желании покинуть команду.

«В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил клуб о расторжении контракта, я не хочу получать ни одного евро от «Лацио» в течение следующих четырех лет. Пришло время уйти.

Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне, я уже говорил с клубом. Хочу оставить клубу деньги для других игроков.

Мы должны были победить [«Салернитану»], нам были нужны три очка. Это ничего не изменило, но мы должны продолжать делать все возможное в оставшихся матчах.

Свист болельщиков? Нормально, это футбол. Чемпионат складывается не лучшим образом, к тому же мы проиграли дерби. Болельщики имеют право освистывать нас. Я просто надеюсь насладиться последними играми, а там посмотрим. Мы должны иметь ясную голову, особенно перед кубковым матчем», – сказал полузащитник «Лацио».

6 апреля «Лацио» с минимальным счетом проиграл «Роме» в римском дерби. 23 апреля римлянам предстоит сыграть с « » в полуфинале Кубка Италии.

«Лацио» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. В Лиге чемпионов римляне проиграли мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала со счетом 1:3 по сумме двух матчей.