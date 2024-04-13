Луис Альберто покинет «Лацио» после 8 сезонов: «Не хочу ни одного евро от клуба. Оставлю деньги для других игроков»

Теги Лацио серия А Италия возможные трансферы Салернитана Луис Альберто Футбол

Луис Альберто заявил о желании расторгнуть контракт с «Лацио».

В октябре прошлого года 31-летний игрок продлил контракт с «Лацио» до 2028 года. Луис Альберто выступает за римлян с 2016-го – на протяжении 8 сезонов. 

«Лацио» в пятницу разгромил «Салернитану» (4:1) в 32-м туре Серии А. После игры полузащитник римского клуба Луис Альберто заявил о желании покинуть команду. 

«В следующем году меня тут не будет. Я уже попросил клуб о расторжении контракта, я не хочу получать ни одного евро от «Лацио» в течение следующих четырех лет. Пришло время уйти.

Я точно не буду частью этого проекта в следующем сезоне, я уже говорил с клубом. Хочу оставить клубу деньги для других игроков.

Мы должны были победить [«Салернитану»], нам были нужны три очка. Это ничего не изменило, но мы должны продолжать делать все возможное в оставшихся матчах.

Свист болельщиков? Нормально, это футбол. Чемпионат складывается не лучшим образом, к тому же мы проиграли дерби. Болельщики имеют право освистывать нас. Я просто надеюсь насладиться последними играми, а там посмотрим. Мы должны иметь ясную голову, особенно перед кубковым матчем», – сказал полузащитник «Лацио». 

6 апреля «Лацио» с минимальным счетом проиграл «Роме» в римском дерби. 23 апреля римлянам предстоит сыграть с «Ювентусом» в полуфинале Кубка Италии. 

«Лацио» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. В Лиге чемпионов римляне проиграли мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала со счетом 1:3 по сумме двух матчей. 

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6 комментариев
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Луис Альберто, Кейта Бальде, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич...
казалось, что все дорастут до топ-клубов
+5
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+5
"В Лиге чемпионов римляне проиграли мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала со счетом 0:4 по сумме двух матчей"
Лацио выиграл первый матч 1:0 вообще то
+4
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+4
Во время Моурского периода в МЮ его пытались купить, второй раз МЮ проявлял к нему интерес три года назад. Может и третий по счёту интерес возникнет, бесплатно и с хорошим опытом из сильной лиги, да и возраст не критический, дважды лучший распаковщик серии А по итогам сезона, 15 и 14 пасов, и каждый год за Лацио во всех турнирах набирает минимум 20 очков по гол плюс пас, как раз будет отличной заменой Марсиалю, они примерно на одной позиции играют. В общем как минимум для ротации самое то !
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Ответ mArty-.-
1-0*, а ответка 0-3.
Спасибо за уточнение, поправил
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"милый мой Луис-Альберто", говорила Марианна
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