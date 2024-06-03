Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)

Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римскому клубу предложили подписать полузащитника « » в качестве замены .

На данный момент армянский футболист не является основной трансферной целью для президента « » и спортивного директора Анжело Мариано Фабиани.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.