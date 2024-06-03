Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)
Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, римскому клубу предложили подписать полузащитника «Краснодара» в качестве замены Луису Альберто.
На данный момент армянский футболист не является основной трансферной целью для президента «Лацио» Клаудио Лотито и спортивного директора Анжело Мариано Фабиани.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Их пара с Сергеем была невероятная.