Сперцяна предложили «Лацио» в качестве замены Луису Альберто (Николо Скира)

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Клаудио Лотито Краснодар Луис Альберто Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, римскому клубу предложили подписать полузащитника «Краснодара» в качестве замены Луису Альберто.

На данный момент армянский футболист не является основной трансферной целью для президента «Лацио» Клаудио Лотито и спортивного директора Анжело Мариано Фабиани.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 29 матчей, отметившись 11 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хз как там Сперцян, но Луиса Альберто заменить невозможно.
Их пара с Сергеем была невероятная.
+16
-1
+15
Спортс как обычно. Спортдир Лацио уже это опровергнуть успел, а здесь только новость выложили
+11
-2
+9
Ответ Евпатий Романов
Так он не российский игрок, а футболист сборной Армении
Он имеет паспорт России с 14 лет, живёт постоянно в России, русский язык является для него родным, зарабатывает на жизнь и платит налоги в России, стало быть он именно что российский игрок, как бы тебя от этого факта не корежило.
+6
0
+6
Ответ Е.Р.
Хз как там Сперцян, но Луиса Альберто заменить невозможно. Их пара с Сергеем была невероятная.
Тогда уж трио.)
+4
0
+4
Ответ Евпатий Романов
Так он не российский игрок, а футболист сборной Армении
Он именно что российский игрок, выступающий за сборную Армении из-за недалекости ТШ сборной России. Российский паспорт у него с рождения, армянский пару лет как получил.
+4
-1
+3
Ответ Владислав Сабельников
Спортс как обычно. Спортдир Лацио уже это опровергнуть успел, а здесь только новость выложили
И слава богу. Лацио худший вариант для перехода
+2
-1
+1
Ответ Владислав Сабельников
Спортс как обычно. Спортдир Лацио уже это опровергнуть успел, а здесь только новость выложили
Тогда была информация от Трансфермаркет а теперь Николо Скира
+1
0
+1
С доплатой за Сперцяна ?
+1
-1
0
Сперцян потянул бы Лацио. А новость фейковая, они уже опровергли
0
0
0
А Луис Альберто куда уходит?
0
0
0
Ответ Евпатий Романов
Так он не российский игрок, а футболист сборной Армении
Да, но при этом воспитанник Краснодара. Так что по факту все равно что российский. И родился он вроде в России
+1
-1
0
Ответ Fair_Play
Он именно что российский игрок, выступающий за сборную Армении из-за недалекости ТШ сборной России. Российский паспорт у него с рождения, армянский пару лет как получил.
Не понимаю почему Сперцяна все время приводят в пример недалекости штаба сборной. Его армянская федерация перехватила когда он ещё играл за Краснодар-2 и только постепенно подводился к основе. Если бы его привлекли к играм сборной, вы бы первые вопрошали кто это и что он делает в сборной
+1
-1
0
Ответ Давид Agabekyan
Не понимаю почему Сперцяна все время приводят в пример недалекости штаба сборной. Его армянская федерация перехватила когда он ещё играл за Краснодар-2 и только постепенно подводился к основе. Если бы его привлекли к играм сборной, вы бы первые вопрошали кто это и что он делает в сборной
Потому что речь идёт не о взрослой сборной России, а о юношеской, когда он уже вовсю разваливал фнл по скиллу и это было видно невооружённым взглядом всем, кроме тш сборной России.
0
0
0
Ответ dafaka13
Российский футболист? Я думал Сперцян за Армению играет
Индюк тоже думал, да в суп попал.
0
0
0
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А Луис Альберто куда уходит?
к Изауре
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий