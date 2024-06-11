Тюкавин о чемпионстве «Динамо» за 5 туров до конца: «Я считаю, что это возможно. Надо хорошо начать сезон, а там посмотрим»

Константин Тюкавин считает досрочное чемпионство «Динамо» возможным.

– Недавно ты сказал, что в следующем сезоне «Динамо» постарается обеспечить чемпионство за пять туров до конца. Довольно дерзко.

– Почему дерзко? Это же возможно? Я считаю, что это возможно. Надо хорошо подготовиться, начать хорошо сезон, а там посмотрим. Как начнешь, так и закончишь.

Что касается прошедшего сезона, то я его уже чуть-чуть переварил, еще чуть переварю потом. А так, весь год будем об этом вспоминать, думаю, – сказал нападающий « ».

В минувшем сезоне Мир бело-голубые набрали 56 очков и заняли 3-е место в таблице. Чемпионом стал «Зенит» с 57 баллами.