Тюкавин о чемпионстве «Динамо» за 5 туров до конца: «Я считаю, что это возможно. Надо хорошо начать сезон, а там посмотрим»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин считает досрочное чемпионство «Динамо» возможным.

– Недавно ты сказал, что в следующем сезоне «Динамо» постарается обеспечить чемпионство за пять туров до конца. Довольно дерзко. 

– Почему дерзко? Это же возможно? Я считаю, что это возможно. Надо хорошо подготовиться, начать хорошо сезон, а там посмотрим. Как начнешь, так и закончишь.

 Что касается прошедшего сезона, то я его уже чуть-чуть переварил, еще чуть переварю потом. А так, весь год будем об этом вспоминать, думаю, – сказал нападающий «Динамо». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые набрали 56 очков и заняли 3-е место в таблице. Чемпионом стал «Зенит» с 57 баллами. 

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3 комментария
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Хорошо надо заканчивать, это Динамо убедилось на горьком опыте. Всего-то один гол отделял от триумфа, второго шанса в ближайшие лет ... дцать не будет.
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Ротиком ротиком малыш, посмотри как умело это делает Семак, все у вас получится
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Не, не, сначала счётчик обнулите, потом посмотрим.
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