Тюкавин о чемпионстве «Динамо» за 5 туров до конца: «Я считаю, что это возможно. Надо хорошо начать сезон, а там посмотрим»
Константин Тюкавин считает досрочное чемпионство «Динамо» возможным.
– Недавно ты сказал, что в следующем сезоне «Динамо» постарается обеспечить чемпионство за пять туров до конца. Довольно дерзко.
– Почему дерзко? Это же возможно? Я считаю, что это возможно. Надо хорошо подготовиться, начать хорошо сезон, а там посмотрим. Как начнешь, так и закончишь.
Что касается прошедшего сезона, то я его уже чуть-чуть переварил, еще чуть переварю потом. А так, весь год будем об этом вспоминать, думаю, – сказал нападающий «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ бело-голубые набрали 56 очков и заняли 3-е место в таблице. Чемпионом стал «Зенит» с 57 баллами.