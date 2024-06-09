Гасилин о России: «На Евро до 1/4 финала могли бы дойти. Против Беларуси играли очень качественно, с мотивацией, вдохновением»

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Алексей Гасилин считает, что Россия могла бы успешно выступить на Евро-2024.

– Сборная обыграла Беларусь (4:0). Как считаете, смогла бы команда показать себя на Евро?

– Я уверен, что мы вышли бы из группы с такой игрой. Мы забываем матчи, когда играли вничью. Матчи с Турцией и Кенией… Сейчас играли с Сербией, обыграли белорусов.

Вы можете сказать, что это не топ‑сборная. Но они сыграли со швейцарцами 3:3. То есть не все так однозначно. Команда непростая. Но с какой мотивацией, вдохновением играет наша сборная! Как они это делают!

Это поколение в самом соку. Перестройка произошла, еще туда добавить Головина, который 100% усилил бы, Баринова, Захаряна. Это очень конкурентоспособная сборная.

На Евро наша команда точно претендовала бы на выход из группы. Тем более из группы выходят три команды, так что до 1/4 финала сборная могла бы дойти.

– То есть один из лучших сезонов в истории?

– Вполне возможно.

– Можешь ли выделить кого‑то из футболистов, кто был самым ярким в матче?

– Очень понравилось, как взаимодействовали Миранчук, Обляков, Тюкавин. Второй гол тому подтверждение. Очень хорошо сыграли в атаке.

Я смотрел с большим удовольствием. Хочется смотреть соперника посильнее, но очень качественно мы играли, – сказал бывший игрок «Зенита».

Алексей Гасилин: «Россия здорово смотрелась бы на Евро. Могли бы выйти в 1/8 финала»

Какой Россия была бы на Евро-2024?

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22 комментария
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Ну да ну да
Делать выводы из товарняков
Еще со перемен СССР были чемпионами мира по товарищеским матчам
Лучше молчать чем такие фантазии озвучивать
+21
-3
+18
Когда вернут сборную в отборы и будут игры против сильных сборных - тогда и будет виден уровень! А так только улыбку вызывают подобные мнения.
+15
-1
+14
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Помните, как в 12 году обыграли Итальянцев 3:0 в товарняке, а потом Кержаков...
В итоге итальянцы в финале играли)
+11
0
+11
"На Евро до 1/4 финала могли бы дойти. Против Беларуси играли очень..."
А если бы еще и в 1/4, 1/2 и в самом финале соперником была сборная Белоруссии, то кубок мира наш!
+10
0
+10
Ответ melmi
Ну да ну да Делать выводы из товарняков Еще со перемен СССР были чемпионами мира по товарищеским матчам Лучше молчать чем такие фантазии озвучивать
Помните, как в 12 году обыграли Итальянцев 3:0 в товарняке, а потом Кержаков...
+10
-3
+7
Да что там 1/4, Тюкавин-покер в финале против недружественной Франции, все четыре гола через себя ножницами
+8
-3
+5
То- есть уровень беларусов это 1/8 , так я понимаю? 🙄
+4
0
+4
Ответ Stanislav Cherchesov
Когда вернут сборную в отборы и будут игры против сильных сборных - тогда и будет виден уровень! А так только улыбку вызывают подобные мнения.
Как там в Казахстане?
+6
-2
+4
ещё один. так, для справки, кто не знает. В чемпионате Беларуси лимит на зарплаты. Если не ошибаюсь, что-то около 3 тысяч долларов в месяц. Получают их очень мало игроков. Теперь сравните с зарплатами россиян в РПЛ и улыбнитесь
+4
0
+4
Классика)
Как у Зенита с ЛЧ
+4
-1
+3
Могли, конечно. Все игры же с белорусами были бы.
+3
0
+3
Вчера у Гасилина сборная была в 1/8 на Евро, сегодня уже вышли в 1/4
+3
0
+3
судить по матчу с беларусами куда могли бы дойти на Евро это конечно да... уровень прогнозов Черданцева как минимум
+3
0
+3
Эта сборная Белоруссии в последние годы проигрывает даже футбольным карликам, так что давайте не будет.
+5
-2
+3
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Как там в Казахстане?
👌
+4
-1
+3
а Лёха бы лучшим бомбрадиром стал
+2
0
+2
Гасилин в очередной раз сверкает своим айкью
+2
0
+2
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Помните, как в 12 году обыграли Итальянцев 3:0 в товарняке, а потом Кержаков...
Помню тогдашний мем: … не попал даже в самолет😁
+4
-2
+2
Ответ Ale87
Вчера у Гасилина сборная была в 1/8 на Евро, сегодня уже вышли в 1/4
к среде титул будет на Никольской
+2
0
+2
Против САМОЙ Сборной Беларуси за которую брезгует играть даже Лисакович !
+5
-4
+1
Если да кабы 😆
+1
-1
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Помните, как в 12 году обыграли Итальянцев 3:0 в товарняке, а потом Кержаков...
О да, сейчас только и вспоминать Кержа.. И в целом сравнивать поколение Кержа с нынешним убожеством - надо быть недалеким.
Да мы молиться должны, чтобы у нас хотя бы такие, как Керж, начали появляться. Но нам и до такого, как до Луны.
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