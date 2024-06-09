Гасилин о России: «На Евро до 1/4 финала могли бы дойти. Против Беларуси играли очень качественно, с мотивацией, вдохновением»

Алексей Гасилин считает, что Россия могла бы успешно выступить на Евро-2024.

– обыграла (4:0). Как считаете, смогла бы команда показать себя на Евро?

– Я уверен, что мы вышли бы из группы с такой игрой. Мы забываем матчи, когда играли вничью. Матчи с Турцией и Кенией… Сейчас играли с Сербией, обыграли белорусов.

Вы можете сказать, что это не топ‑сборная. Но они сыграли со швейцарцами 3:3. То есть не все так однозначно. Команда непростая. Но с какой мотивацией, вдохновением играет наша сборная! Как они это делают!

Это поколение в самом соку. Перестройка произошла, еще туда добавить , который 100% усилил бы, , . Это очень конкурентоспособная сборная.

На Евро наша команда точно претендовала бы на выход из группы. Тем более из группы выходят три команды, так что до 1/4 финала сборная могла бы дойти.

– То есть один из лучших сезонов в истории?

– Вполне возможно.

– Можешь ли выделить кого‑то из футболистов, кто был самым ярким в матче?

– Очень понравилось, как взаимодействовали Миранчук, Обляков, Тюкавин. Второй гол тому подтверждение. Очень хорошо сыграли в атаке.

Я смотрел с большим удовольствием. Хочется смотреть соперника посильнее, но очень качественно мы играли, – сказал бывший игрок «Зенита».

Алексей Гасилин: «Россия здорово смотрелась бы на Евро. Могли бы выйти в 1/8 финала»

Какой Россия была бы на Евро-2024?