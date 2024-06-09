Гасилин о России: «На Евро до 1/4 финала могли бы дойти. Против Беларуси играли очень качественно, с мотивацией, вдохновением»
Алексей Гасилин считает, что Россия могла бы успешно выступить на Евро-2024.
– Сборная обыграла Беларусь (4:0). Как считаете, смогла бы команда показать себя на Евро?
– Я уверен, что мы вышли бы из группы с такой игрой. Мы забываем матчи, когда играли вничью. Матчи с Турцией и Кенией… Сейчас играли с Сербией, обыграли белорусов.
Вы можете сказать, что это не топ‑сборная. Но они сыграли со швейцарцами 3:3. То есть не все так однозначно. Команда непростая. Но с какой мотивацией, вдохновением играет наша сборная! Как они это делают!
Это поколение в самом соку. Перестройка произошла, еще туда добавить Головина, который 100% усилил бы, Баринова, Захаряна. Это очень конкурентоспособная сборная.
На Евро наша команда точно претендовала бы на выход из группы. Тем более из группы выходят три команды, так что до 1/4 финала сборная могла бы дойти.
– То есть один из лучших сезонов в истории?
– Вполне возможно.
– Можешь ли выделить кого‑то из футболистов, кто был самым ярким в матче?
– Очень понравилось, как взаимодействовали Миранчук, Обляков, Тюкавин. Второй гол тому подтверждение. Очень хорошо сыграли в атаке.
Я смотрел с большим удовольствием. Хочется смотреть соперника посильнее, но очень качественно мы играли, – сказал бывший игрок «Зенита».
Алексей Гасилин: «Россия здорово смотрелась бы на Евро. Могли бы выйти в 1/8 финала»
Делать выводы из товарняков
Еще со перемен СССР были чемпионами мира по товарищеским матчам
Лучше молчать чем такие фантазии озвучивать
А если бы еще и в 1/4, 1/2 и в самом финале соперником была сборная Белоруссии, то кубок мира наш!
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Да мы молиться должны, чтобы у нас хотя бы такие, как Керж, начали появляться. Но нам и до такого, как до Луны.