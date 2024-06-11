Агент Тюкавина об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Костя все три своих приза отдал бы за золото, уверен. Он динамовец до мозга костей, один из немногих, кто играет за ромбик»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина рассказал, как форвард воспринял упущенный титул.

В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1), что не позволило московскому клубу стать чемпионом.

– Как Тюкавин отреагировал на потерю чемпионства?

– Не люблю сыпать соль на рану. Мы переписывались, понимаю, что он сильно расстроился. Уверен, что Костя все три своих приза – лучшему нападающему, лучшему игроку и за лучший гол – отдал бы за золото.

– Ему свойственно сильно рефлексировать после поражений?

– Переживает, но он психологически устойчивый парень – игра закончилась, надо двигаться к следующей. Это нормальный европейский подход.

Он один из немногих, кто в «Динамо» с 5 лет, кто играет за ромбик и бьется за честь клуба. Иностранцы, бывает, проиграли и идут, улыбаются. Костя же переживает, динамовец до мозга костей, – сказал Алексей Сафонов.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Динамовский ромбик?
+22
-1
+21
Про ромбик он зря, ромбик до добра не доводит!
+11
-1
+10
Я думал Лещук за ромбик играет, а оказывается и Тюкавин тоже :(
+10
0
+10
Динамовцы раньше играли "за букву «Д»", но тут внезапно появился ромбик )
+3
0
+3
2452
+5
-4
+1
Ответ Питер Пэн
Только в главном матче его жизни пока, от него пользы было ноль! И это видели все болельщики РПЛ..
Сколько еще совершенно не шевелящих извилинами людей будут обвинать Тюкавина в том, что он в 30 туре ничего не смог сделать)))

Ну вы если не читаете новости, не знали, что в 29 туре было повреждение, что восстановление от него форсировали, что Тюкавин не был в форме, но его выпустили потому что больше некого, так не будьте Песьяковым, не высирайте чепуху)))

Без Тюкавина Динамо бы вовсе не влезло бы в топ-3 в этом сезоне, и в 30 туре провалилась вся команда, а не один Костя, который на протяжении сезона сделал достаточно)))
+2
-1
+1
Ответ Питер Пэн
Только в главном матче его жизни пока, от него пользы было ноль! И это видели все болельщики РПЛ..
Ну все же без него этого матча бы и не было. А так все Динамо полностью провалили финал с Краснодаром, вышли играть в ничью, за что и поплатились. Футбольного Бога не обманешь.
+2
-1
+1
А шёл и улыбался после матча "иностранец" Смолов...
Хотя улыбка улыбке рознь...
+1
0
+1
Ответ pav11k
Динамовский ромбик?
Сафонов еще просто живет во времена, когда у Динамо на лого буква Д в ромбике была походу))
+1
0
+1
Ответ pav11k
Динамовский ромбик?
Ну а чей еще
+2
-1
+1
Ответ Вадим flanec
Сафонов тот ещё агент, путать ромб и букву Д, это ж надо умудриться. Хотя, может он двойной агент? Тогда всё сходится))
Или он просто живет временами, когда буква Д в ромбике была)))
0
0
0
Динамо зачем нам чемпионство?
+1
-1
0
Ответ Вадим Евстратов
За какой ромбик? Кроме динамовского в эмблеме клубов ромбики у Спартака, Боруссии Менхенгладбах, Вердера.
За ромбик самарских Крыльев, очевидно же
0
0
0
Ответ deligy
Ромб нередко на форме был, но всегда говорили что Торпедо и Динамо за букву "Т" и "Д" играли. Игру за ромб - в первый раз слышу.
Поверьте, я тоже в первый, но может Сафонов что-то знает лучше))
0
0
0
Ответ a2wai
Сафонов еще просто живет во времена, когда у Динамо на лого буква Д в ромбике была походу))
Ромб нередко на форме был, но всегда говорили что Торпедо и Динамо за букву "Т" и "Д" играли. Игру за ромб - в первый раз слышу.
0
0
0
Символ Динамо это Тюкавин а не Шунин который хоть и провёл всю карьеру в Динамо но ни чем реальным не отметился.
0
0
0
Сафонов тот ещё агент, путать ромб и букву Д, это ж надо умудриться. Хотя, может он двойной агент? Тогда всё сходится))
0
0
0
За какой ромбик? Кроме динамовского в эмблеме клубов ромбики у Спартака, Боруссии Менхенгладбах, Вердера.
0
0
0
Вот к кому претензий нет, так это к Косте, без него о борьбе за чемпионство и мечтать бы не могли
+1
-1
0
Заруба за ромбик! Это звучит гордо.
0
0
0
Остальные просто играют
0
0
0
Тогда зачем ему агент?
0
0
0
Только в главном матче его жизни пока, от него пользы было ноль! И это видели все болельщики РПЛ..
+3
-3
0
у этих тоже ромбик что ли
0
0
0
А к чему наброс про иностранцев?
0
0
0
А в последнем матче за стрелку сыграл
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий