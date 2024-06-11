Агент Тюкавина об упущенном чемпионстве «Динамо»: «Костя все три своих приза отдал бы за золото, уверен. Он динамовец до мозга костей, один из немногих, кто играет за ромбик»
Агент Константина Тюкавина рассказал, как форвард воспринял упущенный титул.
В 30-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» (0:1), что не позволило московскому клубу стать чемпионом.
– Как Тюкавин отреагировал на потерю чемпионства?
– Не люблю сыпать соль на рану. Мы переписывались, понимаю, что он сильно расстроился. Уверен, что Костя все три своих приза – лучшему нападающему, лучшему игроку и за лучший гол – отдал бы за золото.
– Ему свойственно сильно рефлексировать после поражений?
– Переживает, но он психологически устойчивый парень – игра закончилась, надо двигаться к следующей. Это нормальный европейский подход.
Он один из немногих, кто в «Динамо» с 5 лет, кто играет за ромбик и бьется за честь клуба. Иностранцы, бывает, проиграли и идут, улыбаются. Костя же переживает, динамовец до мозга костей, – сказал Алексей Сафонов.
Ну вы если не читаете новости, не знали, что в 29 туре было повреждение, что восстановление от него форсировали, что Тюкавин не был в форме, но его выпустили потому что больше некого, так не будьте Песьяковым, не высирайте чепуху)))
Без Тюкавина Динамо бы вовсе не влезло бы в топ-3 в этом сезоне, и в 30 туре провалилась вся команда, а не один Костя, который на протяжении сезона сделал достаточно)))
Хотя улыбка улыбке рознь...