Тюкавин о сборной: «Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Как разбанят – так разбанят. Хотелось бы поскорее»

Константин Тюкавин высказался об отношении к матчам сборной России.

Российская команда обыграла сборную Беларуси (4:0) в товарищеской игре.

– Как оцените качество игры сборной России против Беларуси?

– Думаю, хороший матч мы сыграли. Видно, что прибавляем. Не только по этому матчу видно.

Если помните мартовскую игру с сербами, то ее мы тоже провели очень хорошо.

Да, у них быстро случилось удаление игрока, но даже до него мы не давали им шансов что-то сделать.

– Какие эмоции от первого гола за сборную?

– Конечно, я очень рад. Счастлив, что забил гол. Считаю, что гол получился красивый. Я доволен этим.

– Матчи сборной еще не приелись?

– Да нет, конечно. Это сборная – нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть.

Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную.

– Верите, что когда-нибудь забьете за сборную в официальном матче?

– Конечно, верю (улыбается).

Но это не от меня зависит. Как разбанят – так разбанят. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее, – сказал нападающий сборной России и « » .