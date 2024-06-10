Тюкавин о сборной: «Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Как разбанят – так разбанят. Хотелось бы поскорее»
Константин Тюкавин высказался об отношении к матчам сборной России.
Российская команда обыграла сборную Беларуси (4:0) в товарищеской игре.
– Как оцените качество игры сборной России против Беларуси?
– Думаю, хороший матч мы сыграли. Видно, что прибавляем. Не только по этому матчу видно.
Если помните мартовскую игру с сербами, то ее мы тоже провели очень хорошо.
Да, у них быстро случилось удаление игрока, но даже до него мы не давали им шансов что-то сделать.
– Какие эмоции от первого гола за сборную?
– Конечно, я очень рад. Счастлив, что забил гол. Считаю, что гол получился красивый. Я доволен этим.
– Матчи сборной еще не приелись?
– Да нет, конечно. Это сборная – нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть.
Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную.
– Верите, что когда-нибудь забьете за сборную в официальном матче?
– Конечно, верю (улыбается).
Но это не от меня зависит. Как разбанят – так разбанят. Хотелось бы, чтобы это случилось поскорее, – сказал нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкавин.