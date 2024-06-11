Юран хочет возглавить клуб, претендующий на чемпионство: «Я максималист. Выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в РПЛ»

Сергей Юран рассказал о своих амбициях.

«Я являюсь максималистом и в жизни, и в тренерской карьере. Мне хотелось бы поработать в клубе, который будет ставить задачу выиграть чемпионат.

У любого тренера, наверное, есть мечта, амбиции, цели. Я знаю, что я дойду, потому что упертый. Не сейчас, так завтра. Когда ты хочешь этого в голове, значит должно случиться.

Поверьте мне, выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в Премьер-лиге», – сказал бывший тренер «Пари НН».