Юран хочет возглавить клуб, претендующий на чемпионство: «Я максималист. Выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран ТАСС Футбол

Сергей Юран рассказал о своих амбициях.

«Я являюсь максималистом и в жизни, и в тренерской карьере. Мне хотелось бы поработать в клубе, который будет ставить задачу выиграть чемпионат.

У любого тренера, наверное, есть мечта, амбиции, цели. Я знаю, что я дойду, потому что упертый. Не сейчас, так завтра. Когда ты хочешь этого в голове, значит должно случиться.

Поверьте мне, выиграть чемпионат проще, чем сохранить команду в Премьер-лиге», – сказал бывший тренер «Пари НН».

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25 комментариев
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Подожди годик, Барс, там Гвардиола из Сити уйдёт, для тебя место освободится.
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И будет команда претендующая на чемпионство планомерно двигаться вниз
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Чемпион второй лиги устроит?
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Лудогорец бери, не ошибешься.
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Как я писал раньше - достигни тройки призёров с ноунеймом,тогда и лучшим тренером года станешь.
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Химки идеальный вариант!
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Ответ igor.igorev
Чемпион второй лиги устроит?
Это он уже выигрывал, неинтересно
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барсик, давай в химки. тряхни стариной.
клуб амбицизный и с харизмой.
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Иди в любительский футбол и там будешь лучшим,а так мозгов у тебя не хватает
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У меня друг есть, с которым мы когда впервые играли в боулинг и он впервые выбил страйк, начал кричать "Так надо просто 10 сразу сбивать, так же гораздо проще!!!"... До сих пор ему припоминаем это гениальное открытие.
Вот Юран по той же схеме открытие для себя совершил)
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Трендабол
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Выиграть чемпионат проще?! То есть он хочет сказать что ему проще управлять сильными игроками,чем средненькими?! А он юморист.
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Смотря с кем))
А ты вот выведи в РПЛ и выиграй!
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Максимализм - это взять команду на вылет и сделать ее чемпионом. А взять "условный" "Зенит" и сделать чемпионом - это не максимализм, это с мозгами что-то надо делать
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Кто же теперь доверит ЮРАНУ команду из РПЛ. Из ФНЛ Родину пусть тренирует
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...пока месть выпей пивка с Мостовым
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Теперь ждём комментарии Мостового?!
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Опыт выигрыша чемпионата есть, если так утверждаешь?
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"Выиграть чемпионат проще, чем сохранить комнаду в Премье-Лиге".
Конечно, в первом случае всего-то надо быть лучше , чем остальные 15 команд чемпионата.
А во втором, надо героически оказаться лучше , чем две худшие команды чемпионата.

Без упоминания контекста "возможностей" клуба, утверждение забавное и предельно нелепое
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Хотеть можно но получить такое предложение у Юрана шансов очень мало.Скорее их просто нет.
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он же возмущался, что Семака не наградили лучшим тренером. По логике Юрана лучшего надо выбирать из тех, кто занял 10-13 место.
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Возглавит «Химки», приятного просмотра
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там и неустойка побольше)
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Он это все без мата сказал?
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