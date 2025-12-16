  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия. Города развиваются, инфраструктура становится лучше»
0

Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия. Города развиваются, инфраструктура становится лучше»

Богдан Овсянников: Россия более развитая страна, чем Португалия.

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников назвал Россию более развитой страной, в отличие от Португалии.

Голкипер ранее выступал в молодежной команде португальской «Лейрии».

– Какие города тебе запомнились в России, а какие – за границей?

– Очень люблю свой родной Нижний Новгород. Мне нравится, как он развивается, много заведений открывается, ресторанов. За границей – Лиссабон, красивый город.

– После окончания карьеры мог бы переехать в Лиссабон?

– Наверное, нет. Я не собираюсь никуда переезжать из России.

– А где бы хотел жить после окончания карьеры?

– Наверное, дома, в Нижнем Новгороде, потому что у меня там все родные, близкие люди, семья.

– Мыслей о переезде в Москву не было?

– Пока что нет.

– Где более благоустроенные города – в России или Португалии?

– Скорее всего, в России.

У нас более развитая страна, чем Португалия. Не стоим на месте, развиваемся. Вся Россия и города развиваются, инфраструктура становится лучше, – сказал Богдан Овсянников.

Что делать с Хаби Алонсо?34242 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoБогдан Овсянников
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Руни не считает «Астон Виллу» претендентом на титул АПЛ: «Невероятно то, что делает тренер, но у них нет шансов финишировать выше «Арсенала» или «Ман Сити»
18 минут назад
4:4 от «МЮ» на «Олд Траффорд», Вера переходит в «Локомотив», «Реал» недоволен Ла Лигой, Акатьева снялась с чемпионата России, экс-жена Сафонова подала новые иски и другие новости
сегодня, 04:10
Невилл про 4:4 в матче «МЮ»: «Нужны победы и титулы, но фанаты аплодировали, а мои дочки в восторге. Они увидели отличный матч – за этим и приезжают на «Олд Траффорд»
сегодня, 05:17
Игорь Черевченко: «ВАР раздражает – без него было лучше. Он дает неравномерное распределение: одни команды регулярно страдают, а другие – регулярно выигрывают»
сегодня, 05:02
Дмитрий Булыкин: «Если платить игрокам в 2-3 раза меньше, качество российского футбола не изменится. Не вижу ничего плохого в том, что богатые клубы начнут скупать лучших россиян»
сегодня, 04:24
Надоели новости о вечеринках Ямаля? Уберите их. Теперь это возможно – в «Моей Ленте»
сегодня, 03:50
Амориму не нужны трансферы в оборону: «У «МЮ» есть качественные футболисты. Нужно лучше играть в защите как команда»
сегодня, 03:15
Брат Майну посетил матч «МЮ» и «Борнмута» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». У хавбека нет ни одной игры в старте в этом сезоне в АПЛ
сегодня, 02:53Фото
Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»
сегодня, 02:39
Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»
сегодня, 02:14
Ко всем новостям
Последние новости
Перрен о «Краснодаре»: «Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. Мы обретали уверенность с каждым матчем»
34 минуты назад
Netflix подписал контракт с компанией Линекера на 14 млн фунтов для выпуска его подкаста в ходе ЧМ-2026
47 минут назад
«Депортиво Гвадалахара» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:30
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» сыграет с «Барселоной», «Талавера» примет «Реал» в среду
сегодня, 06:03
Джейми Каррагер: «МЮ» был великолепен в первые 25-30 минут матча с «Борнмутом». Это было почти возвращение к временам Фергюсона. Но не пропустить – большая проблема для них»
сегодня, 05:57
Гендиректор «Байера» о работе Алонсо в «Реале»: «Тренер остался один, всегда оказывается объектом критиком. У нас была другая ситуация – мы двигались в одном направлении»
сегодня, 05:45
Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу»
сегодня, 05:30
«Кардифф» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 04:50
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Кардифф» против «Челси», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
сегодня, 04:40
Руни о словах Марески: «Он знал, что говорит, а руководство «Челси» знает, что это адресовано им. Нужно уважать владельцев, они устанавливают правила, Энцо их нарушил»
сегодня, 03:55