Вратарь «Оренбурга» Овсянников: «Россия более развитая страна, чем Португалия. Города развиваются, инфраструктура становится лучше»

Богдан Овсянников: Россия более развитая страна, чем Португалия.

Вратарь «Оренбурга » Богдан Овсянников назвал Россию более развитой страной, в отличие от Португалии.

Голкипер ранее выступал в молодежной команде португальской «Лейрии».

– Какие города тебе запомнились в России, а какие – за границей?

– Очень люблю свой родной Нижний Новгород. Мне нравится, как он развивается, много заведений открывается, ресторанов. За границей – Лиссабон, красивый город.

– После окончания карьеры мог бы переехать в Лиссабон?

– Наверное, нет. Я не собираюсь никуда переезжать из России.

– А где бы хотел жить после окончания карьеры?

– Наверное, дома, в Нижнем Новгороде, потому что у меня там все родные, близкие люди, семья.

– Мыслей о переезде в Москву не было?

– Пока что нет.

– Где более благоустроенные города – в России или Португалии?

– Скорее всего, в России.

У нас более развитая страна, чем Португалия. Не стоим на месте, развиваемся. Вся Россия и города развиваются, инфраструктура становится лучше, – сказал Богдан Овсянников.