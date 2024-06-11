Довбик договорился с «Атлетико» о переходе. «Жирона» не отпустит форварда дешевле 40 млн евро
Артем Довбик готов перейти в «Атлетико».
Мадридский клуб уже договорился с нападающим о его переходе, сообщают Sky Sport Deutschland и Relevo. Футболист хочет продолжить карьеру в Испании.
В контракте Довбика с «Жироной» указана сумма отступных – 40 миллионов евро. Клуб не намерен вести переговоры о снижении трансферной стоимости игрока.
Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, отличившись 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах. Его статистику можно найти здесь.