Довбик договорился с «Атлетико» о переходе. «Жирона» не отпустит форварда дешевле 40 млн евро

Теги Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жирона Артем Довбик Футбол

Артем Довбик готов перейти в «Атлетико».

Мадридский клуб уже договорился с нападающим о его переходе, сообщают Sky Sport Deutschland и Relevo. Футболист хочет продолжить карьеру в Испании

В контракте Довбика с «Жироной» указана сумма отступных – 40 миллионов евро. Клуб не намерен вести переговоры о снижении трансферной стоимости игрока.

Украинец стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Ла Лиги, отличившись 24 голами и 8 ассистами в 36 матчах. Его статистику можно найти здесь

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39 комментариев
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Ответ Bogdan
Вполне адекватный ценник
Мидтьюлланн тоже потирает руки, согласно контракту они получат 30% от его продажи а это 12 млн. на ровном месте, для такого клуба это космические деньги.
+66
0
+66
Вполне адекватный ценник
+46
-3
+43
Силен физически, по движению похож на Холланд, всегда нацелен на ворота, очень опасен в штрафной, если идет прострел или пас на перед, то защитникам сложно противостоять, если взять рынок, то за 40 миллионов такого нападающего не так просто найти, адаптирован к Ла Лиге, если вариант выстрелит, то закроет позицию на лет 5. Опасаться можно только того, что не малая часть голов была забита с пенальти, а так же того, что Жирона играла в очень атакующий футбол, моментов было много, а так же синдром второго сезона а новой лиге, но в Атлетико умеют работать с форвардами, значит его игру проанализировали и видят в нем не игроке одного сезона.
+32
-3
+29
Ответ Камо Мелкумян
На данный момент Жирона не чуть не хуже Атлетико
По зарплатам просто пропасть
+12
-1
+11
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
А на рынке сейчас так много центральных нападающих хороших? Сейчас примерно 1999-й?
+11
-1
+10
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Ну статистика на спорцсру говорит про 3 хороших сезона минимум
+10
-1
+9
Очень интересно посмотреть на Артёма в настоящем топ клубе
+4
0
+4
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
А какая перспектива нужна?
+4
0
+4
Тюкавин в Жирону теперь?)
+4
-2
+2
Ответ bionicman
а нахрена Атлетико вообще нападающий они же в 10 защитников + вратарь всегда играют))
ты из 2018?
+2
0
+2
На данный момент Жирона не чуть не хуже Атлетико
+4
-3
+1
Ответ Роман Орещук
будет неплохо взамен если Жирона возьмёт Тюкавина
Нужен он им, как корове седло. Они уже там очень неплохого португальца покупают
+2
-1
+1
Ответ Three Days Grace
Тюкавин в Жирону теперь?)
Ну как бы первую букву куда он перейдет ты правильно угадал :)))
+1
0
+1
Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Там если что Арманду Брую продают за 30 миллионов
+2
-1
+1
За 40 адаптированный к Ла Лиге перспективный игрок - просто сказка.
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Ответ Bogdan
Вполне адекватный ценник
Ну да, для атлетов это практически "даром"☝️
0
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Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Ну что ты несешь…
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Ответ Gleb
А на рынке сейчас так много центральных нападающих хороших? Сейчас примерно 1999-й?
Нападающих уровня Довбика немало. Находят же их как-то всякие Штутгарты, Жироны, РБ
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Ответ monah
Ну статистика на спорцсру говорит про 3 хороших сезона минимум
В Украине-то после вторжения?
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Классный вариант и для игрока, и для клуба.
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Ответ Камо Мелкумян
На данный момент Жирона не чуть не хуже Атлетико
На данный момент и условная болонья неплоха, но футболисту, сверкнувшему здесь и сейчас наверное всё-таки стоит смотреть в будущее, и ту стабильность в выступлениях на высоком уровне может гарантировать лишь атлетико, а не жирона
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Ответ Камо Мелкумян
На данный момент Жирона не чуть не хуже Атлетико
На данный момент, а через 2 месяца уже будет ощутимо хуже. Лидеры уйдут, везение уйдёт.
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Атлетико покочевряжится и заплатит. Нападающих у них сейчас ноль, а сумма в 40 вполне адекватная и небольшая
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Ответ Иван Иванов
Если это правда, то это большая глупость от руководства.На позиции есть гризманн , который будет играть всегда и три игрока конкурета.Зачем, при старении защиты и полузащиты, к ним нужен еще и Довбик не ясно.Даже если Мората уйдет в ювентус , игроков в атаке достаточно.
При чем тут гризман? Какие конкуренты? Депай уходит, уйдет Мората и все. Из аренды вернется Оморадион из Алавеса, и Мартин, который в Сегунде 15 голов положил, Довбик как бы вполне способен конкуренцию выиграть))) а в оборону уже ЛеНормана подписали.
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0
Ответ Иван Иванов
Если это правда, то это большая глупость от руководства.На позиции есть гризманн , который будет играть всегда и три игрока конкурета.Зачем, при старении защиты и полузащиты, к ним нужен еще и Довбик не ясно.Даже если Мората уйдет в ювентус , игроков в атаке достаточно.
гризманн никакой не конкурент по позиции, мимо вообще
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Ответ Иван Иванов
Если это правда, то это большая глупость от руководства.На позиции есть гризманн , который будет играть всегда и три игрока конкурета.Зачем, при старении защиты и полузащиты, к ним нужен еще и Довбик не ясно.Даже если Мората уйдет в ювентус , игроков в атаке достаточно.
Ты про Гризманна троллинга ради написал, или футбол вообще не смотришь? Если первое, то снимаю шляпу, я повелся. Как и многие другие.
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Ответ Владддд
При чем тут гризман? Какие конкуренты? Депай уходит, уйдет Мората и все. Из аренды вернется Оморадион из Алавеса, и Мартин, который в Сегунде 15 голов положил, Довбик как бы вполне способен конкуренцию выиграть))) а в оборону уже ЛеНормана подписали.
Уйдет Мората(Если уйдет) и останутся Корреа и Омородион.Денег явно не столько, чтобы купить Хейберга, Ле Нормана, Лапорта и еще в нагрузку взять Довбика.А если уж хочется нападающего -геймченджер, то лучше взять Серлота
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Ответ Олег Жуков
За нулевого мудрика больше 100, а тут 40 за забивного напада. Это потому, что в этой схеме нет мафиоза олигарха ахметова, с его потребностью отмывать свои деньги в западных банках.
больше 200, бери выше
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будет неплохо взамен если Жирона возьмёт Тюкавина
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а нахрена Атлетико вообще нападающий они же в 10 защитников + вратарь всегда играют))
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