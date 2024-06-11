«Порту» хочет арендовать Роке у «Барсы» с опцией выкупа. Витор хочет остаться в «Барсе», Флик обсудит его будущее с Деку

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«Порту» хочет арендовать Витора Роке у «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на A Bola, португальский клуб сделал предложение об аренде 19-летнего форварда на следующий сезон с опцией выкупа. Несколько недель назад спортивный директор «Порту» Андони Субисаррета связывался с «Барселоной», чтобы уточнить ситуацию.

Отмечается, что «Барселона» не намерена продавать Роке, считая, что ставка на него сработает в долгосрочной перспективе, однако в окружении Витора считают, что уход возможен лишь на правах полноценного трансфера, поскольку бразилец востребован на трансферном рынке.

Также сообщается об интересе к Роке со стороны «Ювентуса» и «Наполи», однако эти клубы рассматривают лишь аренду нападающего без права выкупа. Кроме того, не исключается включение Роке в сделку с «Атлетико» по Жоау Феликсу. Витор, в свою очередь, хочет остаться в «Барселоне».

Решающее значение будет иметь мнение нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика – ожидается, что он обсудит ситуацию с Деку в ближайшее время.

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4 комментария
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а поляка кто будет подменять?
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Неужели вся эта история является многоходовкой Мендеша, чтобы обменом спасти Феликса. Думаю на Роке ему наплевать, а Лапорта и Деку просто подпевалы
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Прекрасный трансфер Деку. Аж 2 раза на нем донат подымет.
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