«Порту» хочет арендовать Роке у «Барсы» с опцией выкупа. Витор хочет остаться в «Барсе», Флик обсудит его будущее с Деку

«Порту» хочет арендовать Витора Роке у «Барселоны».

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на A Bola, португальский клуб сделал предложение об аренде 19-летнего форварда на следующий сезон с опцией выкупа. Несколько недель назад спортивный директор «Порту» связывался с «Барселоной», чтобы уточнить ситуацию.

Отмечается, что « » не намерена продавать Роке, считая, что ставка на него сработает в долгосрочной перспективе, однако в окружении считают, что уход возможен лишь на правах полноценного трансфера, поскольку бразилец востребован на трансферном рынке.

Также сообщается об интересе к Роке со стороны « » и «Наполи», однако эти клубы рассматривают лишь аренду нападающего без права выкупа. Кроме того, не исключается включение Роке в сделку с « » по Жоау Феликсу. Витор, в свою очередь, хочет остаться в «Барселоне».

Решающее значение будет иметь мнение нового главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика – ожидается, что он обсудит ситуацию с Деку в ближайшее время.