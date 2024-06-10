«Жироне» интересен Серджи Роберто. Защитник хочет остаться в «Барселоне», но продление контракта зависит от возможности его зарегистрировать

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто может перейти из «Барселоны» в другой каталонский клуб.

Как сообщает Mundo Deportivo, «блауграна» пока не продлевает с защитником контракт, истекающий этим летом, и уведомила его о том, что такая возможность будет зависеть от регистрации Ла Лигой других футболистов команды.

Роберто не хочет уходить из «Барселоны» и намерен следить за развитием ситуации в ближайшие месяцы. Подписать его хочет «Жирона», и в апреле она уже обозначала свой интерес, однако такой трансфер в окружении футболиста считают маловероятным, поскольку бело-красные не намерены ждать до августа.

В этом сезоне Роберто провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Жирона - не интересна Серджио
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