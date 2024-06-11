«Атлетико» возобновил интерес к Хейбьергу. Трансфер опорника «Тоттенхэма» оценивается в 15 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хейбьерг Футбол

«Атлетико» возобновил интерес к опорнику «Тоттенхэма» Пьер-Эмилю Хейбьергу.

28-летний игрок сборной Дании был разочарован тем, что прошлым летом его переход в мадридский клуб сорвался, но главный тренер «индейцев» Диего Симеоне продолжал следить за полузащитником, чей контракт со «шпорами» заканчивается через год.

Сам Хейбьерг не прочь сменить клуб, чтобы чаще выходить в стартовом составе. 

За последний год интерес к хавбеку также проявляли «Фулхэм», «Ювентус» и «Наполи», а его трансфер оценивается в 15 млн фунтов.

Кроме того, возможность подписания Хейбьерга рассматривает «Фенербахче» – новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью хорошо знаком с футболистом по совместной работе в «Тоттенхэме».

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