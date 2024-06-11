«Юве» сегодня подпишет 3-летний контракт с Моттой. О назначении объявят в конце недели (Sportitalia)

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Кристиано Джунтоли Футбол

Тиаго Мотта сегодня подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».

Об этом сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

Как пишет источник, Мотта сегодня встретится со своим агентом Алессандро Канови и директором «Ювентуса» Кристиано Джунтоли в Кашкайше, Португалия, недалеко от столицы Лиссабона, где у тренера есть дом.

Официально о назначении 41-летнего специалиста, тренировавшего «Болонью», может быть объявлено в конце этой недели, отмечает Football Italia.

Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера

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2 комментария
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Ответ Demyan Grachev
Тягомота?
Тягомота была с Аллегри)) с Тиаго Моттой надеюсь будет повеселее, пора уже Ювентусу возвращаться.
+3
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+3
Тягомота?
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0
0
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