«Юве» сегодня подпишет 3-летний контракт с Моттой. О назначении объявят в конце недели (Sportitalia)
Тиаго Мотта сегодня подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».
Об этом сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла.
Как пишет источник, Мотта сегодня встретится со своим агентом Алессандро Канови и директором «Ювентуса» Кристиано Джунтоли в Кашкайше, Португалия, недалеко от столицы Лиссабона, где у тренера есть дом.
Официально о назначении 41-летнего специалиста, тренировавшего «Болонью», может быть объявлено в конце этой недели, отмечает Football Italia.
Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера