«Юве» сегодня подпишет 3-летний контракт с Моттой. О назначении объявят в конце недели (Sportitalia)

Тиаго Мотта сегодня подпишет трехлетний контракт с «Ювентусом».

Об этом сообщает журналист Sportitalia Альфредо Педулла.

Как пишет источник, Мотта сегодня встретится со своим агентом Алессандро Канови и директором « » в Кашкайше, Португалия, недалеко от столицы Лиссабона, где у тренера есть дом.

Официально о назначении 41-летнего специалиста, тренировавшего «Болонью», может быть объявлено в конце этой недели, отмечает Football Italia.

Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера