«Юве» подпишет 3-летний контракт с Моттой на следующей неделе. Тренера могут представить в среду

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» подпишет контракт с Тиаго Моттой на следующей неделе.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение туринского клуба с новым тренером будет рассчитано до июня 2027 года.

Официально о назначении 41-летнего специалиста, тренировавшего «Болонью», может быть объявлено в среду, отмечает Tuttosport.

Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера

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6 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Потенциально он может стать одним из самых сильных итальянских тренеров на данный момент.
Борьба с Индзаги в этом году должна быть интересной
+8
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Удачи, Моте!
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Потенциально он может стать одним из самых сильных итальянских тренеров на данный момент.
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Про Конте тоже не забываем… тоже может тащить!
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0
Ответ Давид Agabekyan
Борьба с Индзаги в этом году должна быть интересной
Дааа, особенно с учётом того, что именно Мотта выбил сильный Интер из кубка.
+1
-1
0
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