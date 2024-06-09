«Юве» подпишет 3-летний контракт с Моттой на следующей неделе. Тренера могут представить в среду

«Ювентус» подпишет контракт с Тиаго Моттой на следующей неделе.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Соглашение туринского клуба с новым тренером будет рассчитано до июня 2027 года.

Официально о назначении 41-летнего специалиста, тренировавшего «Болонью», может быть объявлено в среду, отмечает Tuttosport.

Мотта возглавит «Ювентус», контракт рассчитан до 2027-го. «Болонья» объявила об уходе тренера