«Ювентус» рассматривает Гендузи как альтернативу Копмейнерсу. «Лацио» попросит за хавбека 30 млн евро

Теги Лацио Аталанта Ювентус Игор Тудор Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Маттео Гендузи Тен Копмейнерс Кристиано Джунтоли деньги Футбол

Маттео Гендузи интересен «Ювентусу».

Как пишет Corriere dello Sport, туринский клуб рассматривает француза в качестве альтернативы Тену Копмейнерсу, которого «Аталанта» не отпустит меньше чем за 60 миллионов евро.

«Лацио» ранее выкупил Гендузи у «Марселя» за 13+5 миллионов, и римский клуб не намерен его продавать.

Однако если кто-то предложит сумму в 30 миллионов евро, и если отношения игрока с главным тренером Игором Тудором останутся прохладными, клуб может задуматься о продаже.

Отмечается, что вариант с Гендузи нравится как спортивному директору «Юве» Кристиано Джунтоли, так и новому главному тренеру Тьяго Мотте. 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Бред какой-то Гендузи намного слабее и он никак не усилит команду
+10
0
+10
Игрок хороший, для середняка. Если клуб считает себя грандом и борется за титулы, это не усиление
+5
0
+5
Фигня какая то а не трансфер если честно
+3
0
+3
Ответ Зеленский
Вроде норм игрок
Но характер у него конечно не самый приятный
+1
0
+1
Вроде норм игрок
+2
-2
0
я один не понимаю зачем этот Копмейнерс нужен за такой оверпрайс?
0
0
0
Вот это трансферы по силам Юве. Если Джунтоли будет работать в стиле этого сезона, где он взял Веа, Джало и Алькараса, миланские клубы могут спать спокойно
0
0
0
Как обычно, сначала хотим топа, потом альтернативу подешевле а в итоге в аренду Фройлера возьмем
0
0
0
одни сплошные "если"... в общем "новость" высосана из пальца
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий