«Ювентус» рассматривает Гендузи как альтернативу Копмейнерсу. «Лацио» попросит за хавбека 30 млн евро

Маттео Гендузи интересен «Ювентусу».

Как пишет Corriere dello Sport, туринский клуб рассматривает француза в качестве альтернативы , которого « » не отпустит меньше чем за 60 миллионов евро.

« » ранее выкупил у «Марселя» за 13+5 миллионов, и римский клуб не намерен его продавать.

Однако если кто-то предложит сумму в 30 миллионов евро, и если отношения игрока с главным тренером останутся прохладными, клуб может задуматься о продаже.

Отмечается, что вариант с Гендузи нравится как спортивному директору «Юве» Кристиано Джунтоли, так и новому главному тренеру Тьяго Мотте.