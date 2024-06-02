«Ювентус» рассматривает Гендузи как альтернативу Копмейнерсу. «Лацио» попросит за хавбека 30 млн евро
Маттео Гендузи интересен «Ювентусу».
Как пишет Corriere dello Sport, туринский клуб рассматривает француза в качестве альтернативы Тену Копмейнерсу, которого «Аталанта» не отпустит меньше чем за 60 миллионов евро.
«Лацио» ранее выкупил Гендузи у «Марселя» за 13+5 миллионов, и римский клуб не намерен его продавать.
Однако если кто-то предложит сумму в 30 миллионов евро, и если отношения игрока с главным тренером Игором Тудором останутся прохладными, клуб может задуматься о продаже.
Отмечается, что вариант с Гендузи нравится как спортивному директору «Юве» Кристиано Джунтоли, так и новому главному тренеру Тьяго Мотте.