Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия Атлетико Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина заявил, что футболист не перейдет в «Зенит».

В прошедшем сезоне нападающий «Динамо» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах в Мир РПЛ.

– Новость про интерес «Атлетико» к Тюкавину – это что? Слухи, слив переговоров или желаемое вашей стороны давать в СМИ?

– Это не от меня идет. Есть предложения от 15-16 клубов. Зачем мне давать их?

– Так это все-таки слух или правда?

– Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.

– «Атлетико» входит в их число?

– Возможно.

– Предложение есть у «Динамо», или интерес проявляют через вас?

– Это рабочий момент. Я не хочу это обсуждать. Я же не стою на ярмарке и не кричу: «Купите Костю!» Он сейчас лучший в России. За ним бегают клубы.

– Давайте представим ситуацию, у Кости летом два предложения: «Зенит», где хорошие условия для него и для вас тоже и средний европейский клуб, соответственно, условия похуже. Что выбираем?

– Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдем.

– Другие клубы РПЛ не могут никак заинтересовать?

– «Зенит» может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем.

В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.

51 комментарий
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15-16 клубов рпл)
+45
-11
+34
- Алло, Зенит? Вы можете предложить Косте зарплату 5 миллионов, но он все равно к вам не пойдет!
- 3,5
- Это не серьезно!
- 2,5
- Ладно, мы согласны на три!
+22
-6
+16
Все в комментах зацепились за бред про 15-16 клубов, а бред про 5млн никого не смутил?)) Столько даже Халк не зарабатывал при евро по 40))
+22
-9
+13
15-16 клубов, в том числе из лучшей лиги в мире! И это я не про АПЛ, если что
+13
-4
+9
Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
"Чемпионство с динамо" :)))))))
+11
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+9
«мы туда не поедем» - звучит, как будто он как минимум его жена. Вообще то сам футболист должен решать куда и когда ему ехать, а агент просто нанятый для ведения переговоров человек. А то его расспрашивают, будто именно он решает куда «им» ехать.
+8
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Ответ Дмитрий9779
Надо годик в Динамо поиграть и ехать в Европу,главное чтобы не был футболистом одного сезона как некоторые.
Согласен , еще сезон окрепнуть , и ехать в Европейской чемпионат
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Прям 15-16 предложений? А может еще скажет, что 15-16 трансферных листов уже лежат на столе у гендира Динамо?)))
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Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
Так Соболя ж уже опровергли
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Надо годик в Динамо поиграть и ехать в Европу,главное чтобы не был футболистом одного сезона как некоторые.
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Менять агента нужно Тюкавину, пока не испортил ему карму...
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Ответ Винстон Лайтс
Уход своего воспитанника в зенит (Данни, Кокорин) - Один из самых болезненных моментов в жизни болельщика Динамо. Хоть куда, лишь бы не в зенит
Данни воспитанник? На Мадейре общество динамо есть?
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Мы не такие! И вообще, Костик - хороший мальчик!
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Ответ Данил Кублицкий
Комментарий скрыт
Вы проэтосамое свой единственный шанс. В следующем сезоне у Зенита юбилей. Даже не мечтайте)
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Ответ Данил Кублицкий
Согласен , еще сезон окрепнуть , и ехать в Европейской чемпионат
Если тянуть с переходом, то можно остаться у разбитого корыта. В Европе 23 летний уже не будет считаться молодым талантом и ты можешь заинтересовать только средние команды. Из чемпионата второго эшелона топ клубы точно не купят 23-х летнего. Переход в топ клуб в таком возрасте возможен только если ты уже играешь в АПЛ, Ла Лиге и др.
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Ответ SirArktic
Все в комментах зацепились за бред про 15-16 клубов, а бред про 5млн никого не смутил?)) Столько даже Халк не зарабатывал при евро по 40))
А у Малкома разве не больше было?
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Игры агента: Зенит предложит 5 лямов, но мы туда не поедем....да, Зенит купит себе двух Педро за такое бабло...
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Надеюсь игрок и правда предан своему клубу
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- А вот Зенит...
- А если Зенит...
- А допустим Зенит...
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Алло, Зенит? Не нужны нам ваши 5 миллионов в год. Кто это? Мне некогда. Всё пока
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Агент много говорит.
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Да что уж там, сказал бы 150-160 клубов
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Интересно было бы потом почитать, что это за клубы. После успешного переход в топ-5 лигу, конечно. Надеюсь, Константин активно участвует в процессе и внимательно изучит перспективы в каждой команде, потому что этот трансфер может стать решающим в его карьере.
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К Сафонову в ПСЖ видимо, там как раз местечко в атакующей линии освободилось!
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Ответ Ваня Аналитик
Игры агента: Зенит предложит 5 лямов, но мы туда не поедем....да, Зенит купит себе двух Педро за такое бабло...
Увы, лимит.
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Ответ SirArktic
Все в комментах зацепились за бред про 15-16 клубов, а бред про 5млн никого не смутил?)) Столько даже Халк не зарабатывал при евро по 40))
Так вроде очевидно ж, что он намеренно такую завышенную цифру назвал. что бы вы свои булки расслабили и свой роток на этого игрока не разевали.
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Ответ SirArktic
Все в комментах зацепились за бред про 15-16 клубов, а бред про 5млн никого не смутил?)) Столько даже Халк не зарабатывал при евро по 40))
Столько в России только Ромачка Зобнин получает)
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Ответ Винстон Лайтс
Уход своего воспитанника в зенит (Данни, Кокорин) - Один из самых болезненных моментов в жизни болельщика Динамо. Хоть куда, лишь бы не в зенит
Кокорин - начал в Белгороде, потом 8 лет в молодежном «Локомотиве» Москва, вы там до сих пор бронзу отмечаете?)
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В РПЛ 16 команд, если Зенит и Динамо отпадают, откуда агентишка взял ещё две?
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Ответ Temma
5 млн евро в год. Вот и всё что надо понимать про развитие отечественного футбола. Не пойти и поиграть в зените с более мастеровитыми игроками, выиграв чемпионство, подняв свой скилл как игрока. А сразу 500млн рублей в год. Не меньше. И контракт, чтоб лет на 10. И чтоб на побегушках все и сразу. И место в основе гарантированное на 5 лет.
Смысл в другом, более выгодные условия - это то единственное, что действительно может предложить ему Зенит. С точки зрения развития как игрока такой переход смысла не имеет - сейчас у него есть и комфортная обстановка в клубе, и хорошие партнеры, и тренерский штаб, при котором он прогрессирует. Либо уже готовиться к новым вызовам и переезжать в более сильный чемпионат.
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