Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»

Агент Константина Тюкавина заявил, что футболист не перейдет в «Зенит».

В прошедшем сезоне нападающий «Динамо» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах в Мир РПЛ.

– Новость про интерес « » к – это что? Слухи, слив переговоров или желаемое вашей стороны давать в СМИ?

– Это не от меня идет. Есть предложения от 15-16 клубов. Зачем мне давать их?

– Так это все-таки слух или правда?

– Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.

– «Атлетико» входит в их число?

– Возможно.

– Предложение есть у « », или интерес проявляют через вас?

– Это рабочий момент. Я не хочу это обсуждать. Я же не стою на ярмарке и не кричу: «Купите Костю!» Он сейчас лучший в России. За ним бегают клубы.

– Давайте представим ситуацию, у Кости летом два предложения: « », где хорошие условия для него и для вас тоже и средний европейский клуб, соответственно, условия похуже. Что выбираем?

– Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдем.

– Другие клубы не могут никак заинтересовать?

– «Зенит» может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем.

В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.