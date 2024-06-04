Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить 5 млн евро в год – мы туда не поедем. Есть предложения от 15-16 клубов. В России – только «Динамо»
Агент Константина Тюкавина заявил, что футболист не перейдет в «Зенит».
В прошедшем сезоне нападающий «Динамо» забил 15 голов и сделал 9 передач в 30 матчах в Мир РПЛ.
– Новость про интерес «Атлетико» к Тюкавину – это что? Слухи, слив переговоров или желаемое вашей стороны давать в СМИ?
– Это не от меня идет. Есть предложения от 15-16 клубов. Зачем мне давать их?
– Так это все-таки слух или правда?
– Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду.
– «Атлетико» входит в их число?
– Возможно.
– Предложение есть у «Динамо», или интерес проявляют через вас?
– Это рабочий момент. Я не хочу это обсуждать. Я же не стою на ярмарке и не кричу: «Купите Костю!» Он сейчас лучший в России. За ним бегают клубы.
– Давайте представим ситуацию, у Кости летом два предложения: «Зенит», где хорошие условия для него и для вас тоже и средний европейский клуб, соответственно, условия похуже. Что выбираем?
– Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдем.
– Другие клубы РПЛ не могут никак заинтересовать?
– «Зенит» может нам предложить зарплату 5 млн евро в год, и я тебе гарантирую, мы туда не поедем.
В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским, – сказал представитель футболиста Алексей Сафонов.
- 3,5
- Это не серьезно!
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- Ладно, мы согласны на три!
- А если Зенит...
- А допустим Зенит...