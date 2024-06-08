Тюкавин о планах на отпуск: «Уехать на рыбалку. Какую-нибудь трофейную щуку поймать. Под 5 килограммов!»
Константин Тюкавин хочет поймать крупную щуку в отпуске.
В товарищеском матче с Беларусью (4:0) 21-летний форвард забил первый гол за сборную России.
– Какие планы на отпуск?
– Прилететь и завтра уехать на рыбалку.
– Какую рыбу хочешь поймать?
– Какую‑нибудь трофейную щуку. Под пять килограммов! – сказал нападающий «Динамо».
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