Тюкавин о планах на отпуск: «Уехать на рыбалку. Какую-нибудь трофейную щуку поймать. Под 5 килограммов!»

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Константин Тюкавин хочет поймать крупную щуку в отпуске.

В товарищеском матче с Беларусью (4:0) 21-летний форвард забил первый гол за сборную России. 

– Какие планы на отпуск?

– Прилететь и завтра уехать на рыбалку.

– Какую рыбу хочешь поймать?

– Какую‑нибудь трофейную щуку. Под пять килограммов! – сказал нападающий «Динамо». 

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