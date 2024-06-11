Билялетдинов о Баринове в «Алавесе»: «Можно сыграть против топ‑команд Испании. Дмитрий не в том возрасте, когда можно выгодно уехать в Европу. Для «Локомотива» это будет потеря»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Алавес Дмитрий Баринов Футбол

Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова в «Алавес».

Ранее сообщалось, что 27-летний полузащитник «Локомотива» готов перейти в клуб Ла Лиги, несмотря на понижение зарплаты.

– Перейдя в этот клуб, можно сыграть против топ‑команд Испании. Дмитрий уже не в том возрасте, когда можно выгодно уехать в Европу.

В то же время мы видим пример Кузяева, который ушел из чемпионской команды во французский клуб, который боролся за право остаться в Лиге 1. Безусловно, Баринов – один из лидеров «Локомотива».

Будет жалко отпускать такого игрока, но футбольный век короткий. Если футболист хочет попробовать что‑то новое, мы пожелаем ему удачи. Но это будет потеря для «Локомотива».

– Баринов может заиграть в чемпионате Испании?

– Там по‑разному воспринимают футболистов амплуа Баринова. Дмитрий – работоспособный, хорошо играет в обороне и в начале атаки.

Для Баринова «Алавес» – это новый вызов. Он должен сам принять решение и подумать перед переходом, – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

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6 комментариев
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27 лет самый сок, но он скорее всего имеет ввиду, что перейдя в Алавес дальше ( в более серьёзные клубы) уже не продвинешься и Алавес станет потолком для Дмитрия.
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В смысле не в том возрасте? Аршавин вот переходил в таком же возрасте, например.
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Ответ Vovker
В смысле не в том возрасте? Аршавин вот переходил в таком же возрасте, например.
Во-первых, Аршавин уходил в лондонский Арсенал, во-вторых, за него давали 16,5 миллионов евро. У Баринова и бэкграунд не такой как у Аршавина, забивавшего голландцам на ЧЕ и бравшего кубок УЕФА, и Алавес - не команда мечты, ради которой обязательно надо срываться.
+2
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+1
Говоря о возрасте он бредит
+1
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