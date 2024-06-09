Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Алавес Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Спортивный директор «Алавеса» подтвердил интерес клуба к Дмитрию Баринову.

Ранее появилась информация, что испанский клуб предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за полузащитника. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

«Да, мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно.

Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», – рассказал Серхио Фернандес.

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Подробная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

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10 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
При наличии реального интереса со стороны испанцев на месте Баринова я бы доплатил из своего кармана, чтобы попасть в Ла Лигу....
С точки зрения диванного болельщика -да, доплатил бы.
С точки зрения человека, у которого есть семья, ты бы в жизни не согласился на двухкратное снижение зп ради игры даже не в клубе мечты (типа Бавария, Барселона, Арсенал, куда просто попасть - уже большая честь), а середняка, который далеко от зоны еврокубков (то есть это даже не Реал Сосьедад Захаряна).
+12
-3
+9
Ответ Dmitry Orlov
С точки зрения диванного болельщика -да, доплатил бы. С точки зрения человека, у которого есть семья, ты бы в жизни не согласился на двухкратное снижение зп ради игры даже не в клубе мечты (типа Бавария, Барселона, Арсенал, куда просто попасть - уже большая честь), а середняка, который далеко от зоны еврокубков (то есть это даже не Реал Сосьедад Захаряна).
Алавес идёт на 10 месте из 20 команд Ла Лиги, выше Сельты и Севильи...
Играя в середняке Испании проще перейти в более статусную команду
+5
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+4
Ответ FilinMD
На месте Баринова вы бы первым делом уточнили зарплату. Нужно ехать в новую страну, учить язык, ассимилироваться И все это за оклад в два раза меньше. У кого есть мечта - те поедут. А для кого это просто работа - нет. И так было бы с любым работником в любой сфере Уверены, что поехали бы? Учитывая то, что век футболиста короток, да и траты у топ футболистов другие. Со стороны всегда виднее, правда?)
Для среднего россиянина одной годовой зарплаты Баринова хватит на всю жизнь, ещё потомкам достанется...
+5
-1
+4
Ответ Вячеслав Припузов
При наличии реального интереса со стороны испанцев на месте Баринова я бы доплатил из своего кармана, чтобы попасть в Ла Лигу....
На месте Баринова вы бы первым делом уточнили зарплату. Нужно ехать в новую страну, учить язык, ассимилироваться

И все это за оклад в два раза меньше. У кого есть мечта - те поедут. А для кого это просто работа - нет. И так было бы с любым работником в любой сфере

Уверены, что поехали бы? Учитывая то, что век футболиста короток, да и траты у топ футболистов другие. Со стороны всегда виднее, правда?)
+3
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+1
Ответ Filipp Gorski
Его зарплаты хватит что бы спокойно жить и радоваться
Он футболист и он не всю оставшуюся жизнь будет получать такую зарплату. Будет лет 35-36 - повесит бутсы на гвоздь, хорошо, если устроится тренером куда-нибудь, но не всем это удаётся. Но даже тренером он столько получать не будет.
+2
-1
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До чего же эти баски скупые.
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Так пишешь будто он получает какие то копейки
У него зарплата из-за паспорта под 1-2 млн евро 💶
За все годы наверняка накопил на несколько поколений
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Ответ Dmitry Orlov
С точки зрения диванного болельщика -да, доплатил бы. С точки зрения человека, у которого есть семья, ты бы в жизни не согласился на двухкратное снижение зп ради игры даже не в клубе мечты (типа Бавария, Барселона, Арсенал, куда просто попасть - уже большая честь), а середняка, который далеко от зоны еврокубков (то есть это даже не Реал Сосьедад Захаряна).
Его зарплаты хватит что бы спокойно жить и радоваться
+3
-3
0
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