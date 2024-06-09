Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»

Спортивный директор «Алавеса» подтвердил интерес клуба к Дмитрию Баринову.

Ранее появилась информация, что испанский клуб предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за полузащитника. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

«Да, мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно.

Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», – рассказал Серхио Фернандес.

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Подробная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.

«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)