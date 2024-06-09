Директор «Алавеса» о Баринове: «Нравится этот игрок, но он нам не по карману. На сегодня трансфер невозможен»
Спортивный директор «Алавеса» подтвердил интерес клуба к Дмитрию Баринову.
Ранее появилась информация, что испанский клуб предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за полузащитника. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.
«Да, мы действительно интересовались Бариновым и изучали возможность трансфера. Но на сегодняшний день сделать это невозможно.
Нам нравится этот игрок, но он нам не по карману», – рассказал Серхио Фернандес.
В прошедшем сезоне Баринов провел 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Подробная статистика 27-летнего футболиста доступна здесь.
«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)
С точки зрения человека, у которого есть семья, ты бы в жизни не согласился на двухкратное снижение зп ради игры даже не в клубе мечты (типа Бавария, Барселона, Арсенал, куда просто попасть - уже большая честь), а середняка, который далеко от зоны еврокубков (то есть это даже не Реал Сосьедад Захаряна).
Играя в середняке Испании проще перейти в более статусную команду
И все это за оклад в два раза меньше. У кого есть мечта - те поедут. А для кого это просто работа - нет. И так было бы с любым работником в любой сфере
Уверены, что поехали бы? Учитывая то, что век футболиста короток, да и траты у топ футболистов другие. Со стороны всегда виднее, правда?)
У него зарплата из-за паспорта под 1-2 млн евро 💶
За все годы наверняка накопил на несколько поколений