Сенников о Баринове: «Хороший опорник, жесткий игрок. Ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии»

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Сенников высказался о возможном отъезде Дмитрия Баринова в Европу.

«Игроку, наверное, есть смысл уезжать, потому что он достиг определенного уровня, и если он хочет дальше расти, то, конечно, надо попробовать себя. Но если брать со стороны «Локомотива», то такого игрока не хотелось бы отпускать. Если только за очень хорошую компенсацию.

Если «Локомотив» будет бороться за чемпионство, Баринов однозначно нужен. Что касается чемпионата, который ему больше подходит, то тут в первую очередь должна подходить команда.

Понятно, что он хороший опорник, с характером, поэтому, ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии. Германия для него не слишком жесткий чемпионат, да и он, наоборот, жесткий игрок», – сказал бывший игрок «Локомотива». 

Баринов интересен ряду клубов Испании, Франции и Турции. «Локо» готов к продаже хавбека («Чемпионат»)

3 комментария
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Если деньги выбирает, то только в России ему место, в Локомотиве, от добра добра не ищут...
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Странно, что им заинтересовались только сейчас. Раньше он был заметней.
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Ответ Вячеслав Припузов
Если деньги выбирает, то только в России ему место, в Локомотиве, от добра добра не ищут...
Ну думаю его пару лямов там предложат, так то он катируется
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