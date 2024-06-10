Сенников о Баринове: «Хороший опорник, жесткий игрок. Ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии»

Дмитрий Сенников высказался о возможном отъезде Дмитрия Баринова в Европу.

«Игроку, наверное, есть смысл уезжать, потому что он достиг определенного уровня, и если он хочет дальше расти, то, конечно, надо попробовать себя. Но если брать со стороны «Локомотива», то такого игрока не хотелось бы отпускать. Если только за очень хорошую компенсацию.

Если «Локомотив» будет бороться за чемпионство, Баринов однозначно нужен. Что касается чемпионата, который ему больше подходит, то тут в первую очередь должна подходить команда.

Понятно, что он хороший опорник, с характером, поэтому, ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии. Германия для него не слишком жесткий чемпионат, да и он, наоборот, жесткий игрок», – сказал бывший игрок « ».

Баринов интересен ряду клубов Испании, Франции и Турции. «Локо» готов к продаже хавбека («Чемпионат»)