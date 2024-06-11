Байдачный о тренере Беларуси Алосе: «Он, похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Никаких перспектив!»

Анатолий Байдачный раскритиковал тренера сборной Беларуси Карлоса Алоса.

В пятницу белорусы потерпели поражение от сборной России (0:4) в товарищеском матче.

— До матча была надежда, что белорусы не уступят, или понимали: команды совсем разного уровня?

— Как вам сказать... Надежда есть всегда. Столько людей на трибунах... Рассчитывал на настрой, на самоотдачу ребят. Конечно, они уступают россиянам в классе. Это разные весовые категории! Но где организация игры? Настолько безвольно смотрелась сборная Беларуси... Без характера, без идей. Жалко было на все это смотреть. Считаю, Россия для победы приложила минимум усилий.

— 0:4 — счет по игре?

— Да дело даже не в счете. Можно по-разному проигрывать. Я сейчас скорее о качестве футбола. Сборная Беларуси предстала в таком виде... Даже продолжать не хочется. Никаких перспектив!

— При испанском тренере?

— Слушайте, он, похоже, в Африке где-то родился. Это такой же испанец, как и итальянец. Не знаю…

— По первому и третьему голам есть вопросы к вашему голкиперу?

— Ну чего все на Павлюченко валить? Там же были и другие моменты у гостей. Я про организацию игры. Идет простая продольная передача, а два центральных защитника абсолютно неправильно располагаются! Вообще не так, как учат! Такие детские ошибки на таком уровне... Сложно анализировать.

— От кого ждали большего в составе сборной Беларуси?

— В нашей команде нет звезд. Эта сборная довольно средних, посредственных футболистов. Мы от нее ждали только хорошей организации игры. Вот и все. Порядок иногда бьет класс. Но мы этого вообще не увидели. Увы… – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.