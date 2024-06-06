Тренер Беларуси Алос: «Матч с Россией – особенный. Будем пытаться победить. Карпин был потрясающим игроком»

Тренер Беларуси Карлос Алос поделился ожиданиями перед матчем с Россией.

Товарищеская встреча между командами Беларуси и России состоится 7 июня в Минске. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Мы рады играть дома. Давно не играли при своих болельщиках. Матч с Россией – особенный. Мы знаем потенциал соперника. Это очень хорошая команда. Но мы готовимся, как к любой игре. Будем пытаться победить», – сказал главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос.

Также специалист высказался о своем отношении к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«С Карпиным мы виделись несколько лет назад на сборах, когда работал в « », а он – в « ». Много говорили с ним.

Валерий был потрясающим игроком: в «Сельте», а особенно в « ». С удовольствием с ним завтра поговорю по-испански», – сказал Карлос Алос.