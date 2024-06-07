Глава Белорусской федерации футбола назвал матч с Россией историческим: «Почти три года в нашей стране не было серьезного футбола»

В Беларуси назвали историческим товарищеский матч со сборной России.

«Почти три года в нашей стране не было серьезного футбола. Болельщики соскучились. Мы оцениваем матч со сборной России как исторический.

Прежде всего, даже не нужно рассчитывать на победу или ставить какие‑то задачи – это матч для болельщиков», – сказал глава Белорусской федерации футбола (АБФФ) Николай Шерстнев.