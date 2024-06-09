В Беларуси заявили о планах на матч-реванш с Россией: «Главное – эмоции. Даже игра в Минске их дала. В Венгрии мы играем при пустых трибунах. Какие тут эмоции?»

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В Беларуси заявили о договоренности с Россией о матче-реванше.

Первый товарищеский матч прошел в Минске и закончился победой России со счетом 4:0.

– Разговаривали с [генсеком РФС] Митрофановым относительно следующего матча сборных России и Белоруссии, теперь уже на нашей территории?

– Мы сразу обговаривали, что будет матч-реванш. Дату определим чуть позже – в этом году такой возможности сыграть уже нет из-за нашего графика. Но в следующем году, скорее всего, такой матч состоится в России. Город и дата не определены, но то, что он будет, у нас есть договоренность.

– Есть пожелания по городам?

– Думаю, тут мы найдем взаимопонимание. Главное – получить эмоции от матча. Даже прошедшая игра в Минске их дала, когда пришла 21 тысяча зрителей. А когда мы вылетаем в Венгрию или другую страну, играем при абсолютно пустых трибунах... Какие тут могут быть эмоции у футболистов?

Ну и для чего тогда вообще футбол создавался? Изначально ведь это болельщики, игра, эмоции, здоровый фанатизм, занятие спортом, целеустремленность детей, – сказал председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.

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10 комментариев
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А после матча реванша устроят трилогию, а потом и квадрологию 😂
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давайте уже суперсерию , как в хоккее
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Ответ Ростовский
Позорный запад даже Беларусь заставляет играть вне дома.
Лучше бы вообще дисквалифицировали. Зачем они этих калек вообще допустили? Поиздеваться? Показать их никчемность?
+2
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+1
Зра это Батька затеял с реваншем 🫤🫤🫤
+1
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0
Зачем эта дворовая команда России? Лучше договариваться с латиноамериканцами или африканцами, там хоть уровень футболистов будет выше
+2
-2
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Надо придумать громкое название типа "Чемпионат Союзного государства" или "Объединенный чемпионат", создать оргкомитет и тогда всё будет окей )))
0
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Какой антураж? Кому ваш этот сброд нужен? Туда пришли одни алкаши совковые старые деревенские за свою любимую Россию поболеть. Они даже не признают, что есть такое отдельное независимое государство как Беларусь. Ни один настоящий белорус туда не пришел. Лучше дайте денег и какие бразильские команды привезите. Хоть футболистов увидим. А то видимо больше никогда не увидем
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Ответ Папа Футбола
А после матча реванша устроят трилогию, а потом и квадрологию 😂
Ну так далее 🫤🫤🫤 А результат будет один и тот же
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