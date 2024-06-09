В Беларуси заявили о планах на матч-реванш с Россией: «Главное – эмоции. Даже игра в Минске их дала. В Венгрии мы играем при пустых трибунах. Какие тут эмоции?»

В Беларуси заявили о договоренности с Россией о матче-реванше.

Первый товарищеский матч прошел в Минске и закончился победой России со счетом 4:0.

– Разговаривали с [генсеком РФС] Митрофановым относительно следующего матча сборных России и Белоруссии, теперь уже на нашей территории?

– Мы сразу обговаривали, что будет матч-реванш. Дату определим чуть позже – в этом году такой возможности сыграть уже нет из-за нашего графика. Но в следующем году, скорее всего, такой матч состоится в России. Город и дата не определены, но то, что он будет, у нас есть договоренность.

– Есть пожелания по городам?

– Думаю, тут мы найдем взаимопонимание. Главное – получить эмоции от матча. Даже прошедшая игра в Минске их дала, когда пришла 21 тысяча зрителей. А когда мы вылетаем в Венгрию или другую страну, играем при абсолютно пустых трибунах... Какие тут могут быть эмоции у футболистов?

Ну и для чего тогда вообще футбол создавался? Изначально ведь это болельщики, игра, эмоции, здоровый фанатизм, занятие спортом, целеустремленность детей, – сказал председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев.