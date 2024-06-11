Пименов о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал – два соперника, которые не переваривают красные цвета. Гостевые матчи и в Москве, и в Махачкале будут очень тяжелыми»

Теги Спартак Крылья Советов Руслан Пименов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Анжи Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Руслан Пименов оценил итоги жеребьевки Кубка России для «Спартака».

РФС сегодня провел жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спартак» сыграет в группе А с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

«Могу сказать, что «Спартак» просто попал. У них будут два соперника, которые не переваривают красные цвета – это динамовские команды. Думаю, у них будут очень тяжелые гостевые матчи что в Махачкале, что в Москве.

Махачкалинское «Динамо» – это новая история. Думаю, у них не повторится то, что случилось с «Анжи». Дагестан – футбольный регион, который должен быть представлен в РПЛ», – сказал бывший игрок московского «Динамо».
 
 

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6 комментариев
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Да думаю Спартаку пофиг если учесть что Динамо для них удобный соперник а тут еще их две
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-1
+7
Динамо проверенный клиент Спартака, теперь их целых два)))
+7
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+7
Да думаю Спартаку пофиг если учесть что Динамо для них удобный соперник а тут еще их две
+7
-2
+5
Да какая разница там из 4 команды три выходят дальше, Спартак два года подряд очень спокойно выходил из группы тут больше интересно плей-офф, а отсюда чтобы не выйти надо совсем обделаться
+2
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+2
Естественно не повторится, что было с Анжи. Кто ж теперь такие деньги даст, да ещё Газизову с туркменом? ))
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У Спартака группа с двойным дном. Ну, вы понимаете
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