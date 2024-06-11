Пименов о жеребьевке Кубка России: «Спартак» попал – два соперника, которые не переваривают красные цвета. Гостевые матчи и в Москве, и в Махачкале будут очень тяжелыми»
Руслан Пименов оценил итоги жеребьевки Кубка России для «Спартака».
РФС сегодня провел жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Спартак» сыграет в группе А с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».
«Могу сказать, что «Спартак» просто попал. У них будут два соперника, которые не переваривают красные цвета – это динамовские команды. Думаю, у них будут очень тяжелые гостевые матчи что в Махачкале, что в Москве.
Махачкалинское «Динамо» – это новая история. Думаю, у них не повторится то, что случилось с «Анжи». Дагестан – футбольный регион, который должен быть представлен в РПЛ», – сказал бывший игрок московского «Динамо».