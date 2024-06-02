Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/25 начнется в 20:45

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Церемония пройдет в «Лужниках» сразу после финала текущего розыгрыша турнира и начнется в 20:45 по московскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал « ».

16 команд Премьер-лиги распределят на 4 группы по 4 в каждой.

В число клубов, участвующих в жеребьевке Пути РПЛ Кубка России-2024/25, входят:

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