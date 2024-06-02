Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/25 начнется в 20:45
Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Церемония пройдет в «Лужниках» сразу после финала текущего розыгрыша турнира и начнется в 20:45 по московскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
16 команд Премьер-лиги распределят на 4 группы по 4 в каждой.
В число клубов, участвующих в жеребьевке Пути РПЛ Кубка России-2024/25, входят:
– «Акрон»;
– «Ахмат»;
– «Зенит»;
– «Краснодар»;
– «Крылья Советов»;
– «Локомотив»;
– «Оренбург»;
– «Пари НН»;
– «Ростов»;
– «Рубин»;
– «Спартак»;
– «Факел»;
– «Химки»;
– ЦСКА.