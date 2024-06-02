Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2024/25 начнется в 20:45

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Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Церемония пройдет в «Лужниках» сразу после финала текущего розыгрыша турнира и начнется в 20:45 по московскому времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

16 команд Премьер-лиги распределят на 4 группы по 4 в каждой.

В число клубов, участвующих в жеребьевке Пути РПЛ Кубка России-2024/25, входят:

– «Акрон»;

– «Ахмат»;

– «Динамо» Махачкала;

– «Динамо» Москва;

– «Зенит»;

– «Краснодар»;

– «Крылья Советов»;

– «Локомотив»;

– «Оренбург»;

– «Пари НН»;

– «Ростов»;

– «Рубин»;

– «Спартак»;

– «Факел»;

– «Химки»;

– ЦСКА.

6 комментариев
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Ну не дают расслабиться ☺️
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Где пенальти в ворота Зенита?
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Будет интересно.
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Сергеев кудесник мяча 🤣понятно почему в зените столько киллограм чернослива,больше чем в ларьке узбека 🤣
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