Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России состоится 10 июня. Ее переносили из-за неопределенности с форматом турнира

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Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 10 июня.

Церемонию покажет «Матч ТВ», трансляция начнется в 20:30 по московскому времени. 

Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа. 

Вчера бюро исполкома РФС приняло решение, что в сезоне-2024/25 Фонбет Кубок России снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.

6 комментариев
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Лучше бы формат поменяли. Кубок России всегда раньше был шансом для регионов, теперь наоборот всё для элиты. Во-первых, не должно быть так, что в пути регионов проигрывать нельзя, а в пути РПЛ, даётся второй шанс в пути регионов. Для надо чтобы из группового этапа выходило всего по две команды. 8 из РПЛ и 8 из низших лиг. Потом сетка из 16 команд, где проигравшие идут в нижнюю сетку. И так всё будут равны, у всех по два шанса. И в полуфинале не должно быть выгодно вылетать в нижнюю - то есть если брать как в нынешнем сезоне, ЦСКА после поражения от "Зенита" должен был идти вниз и играть с "Балтикой" за выход в финал.
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В итоге решили формат не менять. Но, чтобы это понять нужно было две недели подумать ))
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Хорошо, что решили до ЧЕ. А то не до него бы было. Все бы думали, что ж там нового придумали?
Может третий путь: путь чемпиона?))
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