Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России состоится 10 июня. Ее переносили из-за неопределенности с форматом турнира
Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 10 июня.
Церемонию покажет «Матч ТВ», трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.
Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа.
Вчера бюро исполкома РФС приняло решение, что в сезоне-2024/25 Фонбет Кубок России снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.
Может третий путь: путь чемпиона?))