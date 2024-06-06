Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России состоится 10 июня. Ее переносили из-за неопределенности с форматом турнира

Жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится 10 июня.

Церемонию покажет «Матч ТВ», трансляция начнется в 20:30 по московскому времени.

Напомним, ранее жеребьевку группового этапа Пути РПЛ переносили из-за того, что РФС не смог принять решение о формате группового этапа.

Вчера бюро исполкома приняло решение, что в сезоне-2024/25 снова будет разделен на Путь РПЛ и Путь регионов.