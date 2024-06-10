Ребров о жеребьевке Кубка России: «Спартак» сохранит силы без тяжелых переездов и сыграет с отличными соперниками»

Теги Спартак Крылья Советов Никита Баженов Артем Ребров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Динамо Махачкала Василий Козловцев Футбол

Артем Ребров высказался об итогах жеребьевки Кубка России.

РФС сегодня провел жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спартак» сыграет в группе А с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

«Интересная группа досталась нам в этом розыгрыше Кубка России. Сохраним силы без тяжелых переездов и сыграем с отличными соперниками.

Во время жеребьевки Никита Баженов не только хорошо сделал свою работу, но и брутально выглядел. Теперь дело за нами!

Кстати, начальник основной команды Вася Козловцев полностью угадал состав нашей группы, а я в этот раз, в отличие от прошлого года, – мимо», – написал бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба.

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3 комментария
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дерби лишним не бывает, норм жребий
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Ответ Честный контроль
Любитель целовать и облизывать штанги считает что выезд в Самару и Махачкалу, это как от Тарасовки до Очко-Арены прогуляться? Ну, ну!
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