Ребров о жеребьевке Кубка России: «Спартак» сохранит силы без тяжелых переездов и сыграет с отличными соперниками»

Артем Ребров высказался об итогах жеребьевки Кубка России.

РФС сегодня провел жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спартак» сыграет в группе А с московским « », «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».

«Интересная группа досталась нам в этом розыгрыше Кубка России. Сохраним силы без тяжелых переездов и сыграем с отличными соперниками.

Во время жеребьевки не только хорошо сделал свою работу, но и брутально выглядел. Теперь дело за нами!

Кстати, начальник основной команды Вася Козловцев полностью угадал состав нашей группы, а я в этот раз, в отличие от прошлого года, – мимо», – написал бывший вратарь « », а ныне технический координатор клуба.