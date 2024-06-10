Ребров о жеребьевке Кубка России: «Спартак» сохранит силы без тяжелых переездов и сыграет с отличными соперниками»
Артем Ребров высказался об итогах жеребьевки Кубка России.
РФС сегодня провел жеребьевку группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Спартак» сыграет в группе А с московским «Динамо», «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо».
«Интересная группа досталась нам в этом розыгрыше Кубка России. Сохраним силы без тяжелых переездов и сыграем с отличными соперниками.
Во время жеребьевки Никита Баженов не только хорошо сделал свою работу, но и брутально выглядел. Теперь дело за нами!
Кстати, начальник основной команды Вася Козловцев полностью угадал состав нашей группы, а я в этот раз, в отличие от прошлого года, – мимо», – написал бывший вратарь «Спартака», а ныне технический координатор клуба.