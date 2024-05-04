Серджи Роберто может продлить контракт с «Барсой» в ближайшие дни

Серджи Роберто останется в «Барселоне».

Действующий контракт 32-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона.

По информации Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча между агентом игрока и представителями «Барсы». Стороны обсудили условия продолжения сотрудничества и могут подписать новое соглашение в ближайшие дни.

Отмечается, что хотел остаться в «блаугране», несмотря на интерес других клубов.