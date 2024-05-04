Серджи Роберто может продлить контракт с «Барсой» в ближайшие дни

Теги Барселона Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто останется в «Барселоне».

Действующий контракт 32-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона. 

По информации Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча между агентом игрока и представителями «Барсы». Стороны обсудили условия продолжения сотрудничества и могут подписать новое соглашение в ближайшие дни. 

Отмечается, что Роберто хотел остаться в «блаугране», несмотря на интерес других клубов. 

7 комментариев
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Ответ Qarasik
Перенял дело пешехода. Ещё не все бабки из бчк выкачал.
У него один самых скромных контрактов в клубе
Лишь бы бред написать…
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Достойный из многих на продление
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Для ротации состава самое то я бы сказал, получше чем еле ходящий по полю Ромеу
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Хорошая новость . Роберто хоть и не топ игрок , но в нужный момент всегда готов помочь . Такие игроки на скамейке всегда пригодятся .
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