Серджи Роберто может продлить контракт с «Барсой» в ближайшие дни
Серджи Роберто останется в «Барселоне».
Действующий контракт 32-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до конца сезона.
По информации Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча между агентом игрока и представителями «Барсы». Стороны обсудили условия продолжения сотрудничества и могут подписать новое соглашение в ближайшие дни.
Отмечается, что Роберто хотел остаться в «блаугране», несмотря на интерес других клубов.
Лишь бы бред написать…