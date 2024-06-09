9 из 25 игроков основы «Барселоны» пока не могут быть зарегистрированы на следующий сезон
У «Барселоны» могут быть сложности с регистрацией ряда футболистов.
The Athletic сообщает, что 9 из 25 футболистов, начинавших игры Ла Лиги в стартовом составе в этом сезоне, не могут быть зарегистрированы на следующий из-за существенного превышения лимита расходов на зарплаты – на 130 млн евро.
Если «блауграна» продлит истекающие контракты с Серджи Роберто и Маркосом Алонсо, то не сможет должным образом заявить этих игроков на следующий сезон. Также придется заново регистрировать Витора Роке и Иньиго Мартинеса, в отношении которых в прошлом сезоне применялись особые процедуры и исключения.
Жоау Феликс и Жоау Канселу находятся в «блаугране» на правах аренды, и в том случае, если они останутся в команде, оформлять их придется заново.
К тому же до сих пор не прошли формальную процедуру регистрации контракты с некоторыми воспитанниками: Ламином Ямалем, Пау Кубарси, Эктором Фортом и Алехандро Бальде.
Наконец, у Ла Лиги и «Барселоны» есть давние разногласия по поводу договора клуба с Гави, которые они решают в суде. Сомнения касательно его будущего будут сохраняться до тех пор, пока разбирательства не завершатся.
Отмечается, что ситуацию с зарплатами усугубит возвращение отданных в аренду футболистов, таких как Ансу Фати, Клеман Лангле, Серджиньо Дест и Эрик Гарсия.
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