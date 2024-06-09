9 из 25 игроков основы «Барселоны» пока не могут быть зарегистрированы на следующий сезон

Теги Барселона Ла Лига Маркос Алонсо Серджи Роберто Иньиго Мартинес Жоау Канселу Клеман Лангле Жоау Феликс Эрик Гарсия Серджиньо Дест Ансу Фати деньги Алекс Бальде Гави Витор Роке Ламин Ямаль Пау Кубарси Эктор Форт Футбол

У «Барселоны» могут быть сложности с регистрацией ряда футболистов.

The Athletic сообщает, что 9 из 25 футболистов, начинавших игры Ла Лиги в стартовом составе в этом сезоне, не могут быть зарегистрированы на следующий из-за существенного превышения лимита расходов на зарплаты – на 130 млн евро.

Если «блауграна» продлит истекающие контракты с Серджи Роберто и Маркосом Алонсо, то не сможет должным образом заявить этих игроков на следующий сезон. Также придется заново регистрировать Витора Роке и Иньиго Мартинеса, в отношении которых в прошлом сезоне применялись особые процедуры и исключения.

Жоау Феликс и Жоау Канселу находятся в «блаугране» на правах аренды, и в том случае, если они останутся в команде, оформлять их придется заново.

К тому же до сих пор не прошли формальную процедуру регистрации контракты с некоторыми воспитанниками: Ламином Ямалем, Пау Кубарси, Эктором Фортом и Алехандро Бальде.

Наконец, у Ла Лиги и «Барселоны» есть давние разногласия по поводу договора клуба с Гави, которые они решают в суде. Сомнения касательно его будущего будут сохраняться до тех пор, пока разбирательства не завершатся.

Отмечается, что ситуацию с зарплатами усугубит возвращение отданных в аренду футболистов, таких как Ансу Фати, Клеман Лангле, Серджиньо Дест и Эрик Гарсия.

Материалы по теме

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, видевшим отсутствие регистрации у 9 игроков Барселоны.
+46
-7
+39
Когда БК будут принимать ставки на ТБ рычагов у Барсы в трансферное окно?)
+4
-2
+2
Шо, опять? 🙄
+2
0
+2
Это всё фигня. Вот если к началу сезона будет такая ситуация, то беда. Там щас какие то сделки подьедут, контракты со спонсорами. Кого то продадут. Всё стабилизируется
+4
-3
+1
Когда же этот кошмар кончится, конца и края от этих ужасных контрактов и проблем каждое межсезонье не видно...

Ещё и Лапортыч своими кабальными рычагами и дурными трансферами (Роке) убивает клуб окончательно
+1
-1
0
А Гаспар сказал, что они всё выиграют. Даже самого молодого и талантливого не могут заявить.
+1
-1
0
большечемцирк
+3
-3
0
Ответ Dexter Morgan
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, видевшим отсутствие регистрации у 9 игроков Барселоны.
Так в прошлом году еле Гави регистрировали, а потом Левандовски.
0
0
0
Ответ Menedreal
Так в прошлом году еле Гави регистрировали, а потом Левандовски.
Это традиция уже.
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Это традиция уже.
Они почти расчитались с Месси,еще немножко осталось.
0
0
0
Ответ Metallurg_2017
Когда же этот кошмар кончится, конца и края от этих ужасных контрактов и проблем каждое межсезонье не видно... Ещё и Лапортыч своими кабальными рычагами и дурными трансферами (Роке) убивает клуб окончательно
Как перестанут Месси выплачивать ЗП, так может и лучше станут дела)
0
0
0
Ответ Жозеп Гвардиола
38 млн надеюсь ты имеешь ввиду в день? Ну раз нести чушь так на полную
Ахахах.Это из вашего главного пробарселонского сайта инфа

https://www.barcamania.com/zarplaty-vsekh-igrokov-barselony
+2
-2
0
Ответ Жозеп Гвардиола
38 млн надеюсь ты имеешь ввиду в день? Ну раз нести чушь так на полную
ну так загугли и посмотри 37, 5 грязными. Понятно что чистыми он меньше получает, но Барселона как работодатель , платит 37,5 с учетом налогов
0
0
0
Ответ Жозеп Гвардиола
38 млн надеюсь ты имеешь ввиду в день? Ну раз нести чушь так на полную
https://barcauniversal.com/frenkie-de-jongs-actual-salary-at-barcelona-and-the-clubs-stance-on-his-future-report/
В манчестере нет каталонской прессы?
0
0
0
Ответ los merengues
https://barcauniversal.com/frenkie-de-jongs-actual-salary-at-barcelona-and-the-clubs-stance-on-his-future-report/ В манчестере нет каталонской прессы?
Да вроде как я и сказал, зп не 40 лямов что и написано в статье. Но зачем читать, если можно увидеть 40 и покакать об этом, все верно, незачем
+1
-1
0
Ответ Зеленский
Ахахах.Это из вашего главного пробарселонского сайта инфа https://www.barcamania.com/zarplaty-vsekh-igrokov-barselony
Что такое Capology не расскажешь?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий