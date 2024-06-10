«Крылья» предложили Горшкову контракт на улучшенных условиях. Защитник интересен «Зениту»
«Крылья Советов» предложили Юрию Горшкову новый контракт.
Самарский клуб сделал 25-летнему защитнику предложение о продлении соглашения на улучшенных условиях, сообщает Sport24.
Ранее стало известно, что интерес к футболисту проявляет «Зенит».
Действующий контракт Горшкова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. В составе команды он провел 147 матчей с 2020 года.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.