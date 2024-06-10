«Крылья» предложили Горшкову контракт на улучшенных условиях. Защитник интересен «Зениту»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Юрий Горшков Футбол

«Крылья Советов» предложили Юрию Горшкову новый контракт.

Самарский клуб сделал 25-летнему защитнику предложение о продлении соглашения на улучшенных условиях, сообщает Sport24. 

Ранее стало известно, что интерес к футболисту проявляет «Зенит». 

Действующий контракт Горшкова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. В составе команды он провел 147 матчей с 2020 года. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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4 комментария
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Там же Дуглас Сантос, значит, на лавку ищут. Не хотелось бы, чтобы развивающийся Горшков уходил на лавку "Зенита".
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Ответ Пнин
Там же Дуглас Сантос, значит, на лавку ищут. Не хотелось бы, чтобы развивающийся Горшков уходил на лавку "Зенита".
Дуглас уже немолод. Если игрок с характером, то сможет конкурировать и показывать рост.
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Ответ Fodik
Дуглас уже немолод. Если игрок с характером, то сможет конкурировать и показывать рост.
Один с характеристикам уже давал интервью..
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Ответ Fodik
Дуглас уже немолод. Если игрок с характером, то сможет конкурировать и показывать рост.
Да и не стар совсем, он как пришел в Зенит самый стабильный уровень игры показывает среди всех легов, из РФПЛ его никто даже близко не заменит
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