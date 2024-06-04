«Зениту» интересны Тикнизян, Скопинцев и Горшков. Клуб хочет усилить позицию левого защитника после ухода Кругового (Metaratings)
«Зенит» рассматривает трех игроков на замену Данилу Круговому.
По информации Metaratings, после ухода Кругового в ЦСКА «Зенит» намерен усилить позицию левого защитника игроком из Мир РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева из «Динамо» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Также «Зенит» надеется подписать Наира Тикнизяна, однако его трансфер наименее вероятен.
Отмечается, что «Зенит» уже проводил консультации по возможному трансферу одного из кандидатов. Подписание будет зависеть от условий личного контракта игрока.
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