«Зениту» интересны Тикнизян, Скопинцев и Горшков. Клуб хочет усилить позицию левого защитника после ухода Кругового (Metaratings)

«Зенит» рассматривает трех игроков на замену Данилу Круговому.

По информации Metaratings, после ухода Кругового в ЦСКА «Зенит» намерен усилить позицию левого защитника игроком из Мир . Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуры из « » и Юрия Горшкова из « ». Также «Зенит» надеется подписать , однако его трансфер наименее вероятен.

Отмечается, что «Зенит» уже проводил консультации по возможному трансферу одного из кандидатов. Подписание будет зависеть от условий личного контракта игрока.