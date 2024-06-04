«Зениту» интересны Тикнизян, Скопинцев и Горшков. Клуб хочет усилить позицию левого защитника после ухода Кругового (Metaratings)

Теги Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Данил Круговой Наир Тикнизян Юрий Горшков Футбол

«Зенит» рассматривает трех игроков на замену Данилу Круговому.

По информации Metaratings, после ухода Кругового в ЦСКА «Зенит» намерен усилить позицию левого защитника игроком из Мир РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает кандидатуры Дмитрия Скопинцева из «Динамо» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Также «Зенит» надеется подписать Наира Тикнизяна, однако его трансфер наименее вероятен.

Отмечается, что «Зенит» уже проводил консультации по возможному трансферу одного из кандидатов. Подписание будет зависеть от условий личного контракта игрока.

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27 комментариев
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Горшков лучше, мне кажется. Тикнизян и Скопинцев в обороне не очень играют
А может и Макарчука рассмотреть на подмену
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Ответ zer
вряд ли кто-то из них согласится на банку отправиться. Дугласа не подвинуть
Скопинцев или Горшков без проблем согласятся, особенно Горшков, из КС с з/п в 2 раза выше - пешком из Самары пойдет.
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+7
вряд ли кто-то из них согласится на банку отправиться. Дугласа не подвинуть
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Зенит хочет усилить позицию полировщика лавки места левого защитника после ухода Кругового
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Ответ Только Локо Только Победа
В этом году зенит отскочил. Теперь готовится к следующему скупая всех играющих паспортистов из команд, которые могут дать пинка с пьедестала в следующем сезоне! Этот клуб, наглый, зажравшийся денежный мешок, чувствующий вседозволенность с РЫллером у руля!
Четко ты про Спартак 90хх написал
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Ответ Filipp Gorski
Зачем? Алип на фланге нормально смотрится как на подмену Сантосу
Алипу скорости не хватает для этой позиции. Алип на фланге - это просто заткнуть дыру в составе. Плюс Дуглас может в центр поля перейти, нужен нормальный игрок на фланг
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Ответ schwein
Итак, в новости игрок Динамо, Локо и Крыльев. Дайте угадаю, откуда в результате купят?
Из Оренбурга)
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Ответ Filipp Gorski
Зачем? Алип на фланге нормально смотрится как на подмену Сантосу
Вообще не, очень плохо смотрится. Алип не умеет так подключаться в атаку по флангу, он центральный защитник все-таки, а не фланговый.
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Люблю такие новости, они не о чем, но у неудачников, сереньких и несчастненьких сразу подгорает.
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Ответ Тралл из Питера
Горшков лучше, мне кажется. Тикнизян и Скопинцев в обороне не очень играют А может и Макарчука рассмотреть на подмену
Какая разница кто сильнее , если любой из перечисленных сядет на банку .
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Ответ EAstman
зенит такой зенит, кто после случая с Круговым к ним пойдет
Да все поедут... как будто Круговой первый.
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Ответ E.V.P.
Казалось бы, нет еврокубков, подтягивай молодёжь из дубля, но нет, лучше замариновать на скамейке сборников, что бы как и Круговой сидели на банке
Смотрел на днях игру Зенита-2. Уж лучше пусть эти "таланты" тренируются в каких нибудь "крыльях".
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Ответ Caniball
Скопинцев или Горшков без проблем согласятся, особенно Горшков, из КС с з/п в 2 раза выше - пешком из Самары пойдет.
Горшков как прочитал новость, уже вышел в дорогу
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"Клуб хочет усилить позицию левой части скамейки после ухода Кругового"
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Интересный круговорот в футболе Скопинцева будет. Он второй или третий раз в Зените появится?
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Про этих верю. Про Соболева не верю.
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Горшков? Лучше бы тогда Аршавина вернули.
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Скопинцев был бы в самый раз...
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Зачем? Алип на фланге нормально смотрится как на подмену Сантосу
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Казалось бы, нет еврокубков, подтягивай молодёжь из дубля, но нет, лучше замариновать на скамейке сборников, что бы как и Круговой сидели на банке
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