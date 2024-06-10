«Реал» о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Они извинились в письме и призвали искоренить дискриминацию в спорте. «Мадрид» продолжит защищать ценности клуба»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

«Реал» прокомментировал приговор фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Трое обвиняемых признали свою вину и опубликовали письмо с извинениями, адресованное Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто чувствовал себя оскорбленным их поведением.

Помимо того, что обвиняемые выразили в письме сожаление, они призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.

Это первый обвинительный приговор за деяния такого рода, вынесенный уголовным судом.

«Реал», который вместе с Винисиусом Жуниором выступал в качестве частного обвинителя в этом процессе, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любого расистского поведения в мире футбола и спорта», – говорится в официальном заявлении клуба.

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30 комментариев
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Подпишите для Винисиуса в придачу к Рюдигеру ещё Маркуса Тюрама. Будет супертрио.
Один будет кривляться, остальные - за соски и яйцы щипаться. При любом недовольстве и возмущении - сразу можно приплетать расизм. Профит.
+38
-11
+27
Расизм нужно пресекать конечно, но сажать на 8 месяцев за то, что кто-то крикнул "обезьяна" с трибун это слишком как по мне... А если данный персонаж ведет себя как обезьяна, что в случае с Винисиусом не редкость?
+20
-7
+13
Короче, Реал прямым текстом говорит, будете дальше выеживаться на Винисиуса - получите такой же срок. А вот про провокации Винисиуса Реал культурно умолчал.
+28
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+13
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Да одни симуляции этого клоуна чего стоят, что в финале лч, что в классико он за метр от Тер Стегена падал
Как он Де Йонга приемом из борьбы завалил, получил желтую и начал хлопать судье
+17
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+9
Ответ Bazilic
Да одни симуляции этого клоуна чего стоят, что в финале лч, что в классико он за метр от Тер Стегена падал Как он Де Йонга приемом из борьбы завалил, получил желтую и начал хлопать судье
А где в финале лч были симуляции? Ни одной не помню, да и даже если они были, это разве повод оскорблять на расовой почве ?
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Ответ neoline099
Расизм нужно пресекать конечно, но сажать на 8 месяцев за то, что кто-то крикнул "обезьяна" с трибун это слишком как по мне... А если данный персонаж ведет себя как обезьяна, что в случае с Винисиусом не редкость?
Ну,это как со всеми законами-пока реально не наказывают.он не работает.Если ты знаешь что на дороге стоит камера превышать не будешь.
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Почему ему позволено саркастически хлопать судье? Леву за меньшее на 3 матча дисквалифицировали
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/lsrrma/3195021.html
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Ответ Funny lepka
Нифига се, окей теперь люди не будут его обезьяной называть, теперь будут например лошарой называть, это тоже расизм получается?)
зачем дурачка включаешь?
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
А где в финале лч были симуляции? Ни одной не помню, да и даже если они были, это разве повод оскорблять на расовой почве ?
Будь он даже белым, все равно был бы обезьяной. Цвет тут вообще не причём
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
А где в финале лч были симуляции? Ни одной не помню, да и даже если они были, это разве повод оскорблять на расовой почве ?
Вышел на поле Вини - значит, были провокации, симуляции и так далее. Логика хейтеров)
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Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Бразилец признал, что иногда провоцирует соперников. По словам Вини, это входит в его характер – он получает дополнительную мотивацию от напряженной обстановки. Он подчеркивает, что его жест был уже после расистских нападок и служил лишь ответом на действия трибун. Пускай не удивляется, что его обезьяной зовут.
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Ответ neoline099
Расизм нужно пресекать конечно, но сажать на 8 месяцев за то, что кто-то крикнул "обезьяна" с трибун это слишком как по мне... А если данный персонаж ведет себя как обезьяна, что в случае с Винисиусом не редкость?
Помню видео, где болелы Валенсии кричали Вини умри, когда увидели, что их снимают, замолкли, скорее всего вот за такое поведение и срок, так сказать самым отличившимся
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Теперь будут думать, прежде чем рот открывать
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самый мерзотный тип
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В реале куча негров чернее вини пуха, а хейтят только его)) реакция болельщиков соответвует поведению вини пуха
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Чот как то реально перебор, ну дали б по штрафу, какие 8 месяцев? Тут скорее чорного провокатора сажать надо за грязные удары в горло и дешевые симуляции.
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А видео с извинениями уже выпустили? Как же без видео!
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Ответ Игорь Новиков
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Например аут с кимихом
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такое чрезмерное серьезное наказание болельщика только больше развяжет руки Винисиусу кривляться и провоцировать всех вокруг, вследствие чего и фаны особо не будут сдерживать себя
порочный круг какой-то
лучше бы с самой причиной "расизма" поработали
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