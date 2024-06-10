«Реал» о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Они извинились в письме и призвали искоренить дискриминацию в спорте. «Мадрид» продолжит защищать ценности клуба»

«Реал» прокомментировал приговор фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса.

Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера « » во время матча на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.

«Трое обвиняемых признали свою вину и опубликовали письмо с извинениями, адресованное Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто чувствовал себя оскорбленным их поведением.

Помимо того, что обвиняемые выразили в письме сожаление, они призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.

Это первый обвинительный приговор за деяния такого рода, вынесенный уголовным судом.

«Реал», который вместе с выступал в качестве частного обвинителя в этом процессе, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любого расистского поведения в мире футбола и спорта», – говорится в официальном заявлении клуба.