«Реал» о тюремном сроке фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса: «Они извинились в письме и призвали искоренить дискриминацию в спорте. «Мадрид» продолжит защищать ценности клуба»
«Реал» прокомментировал приговор фанатам «Валенсии» за расизм в адрес Винисиуса.
Сегодня суд приговорил трех болельщиков «Валенсии» к 8 месяцам заключения за расистские выкрики в адрес вингера «Реала» во время матча Ла Лиги на «Месталье» в мае прошлого года. Также им запретят посещать матчи в течение двух лет.
«Трое обвиняемых признали свою вину и опубликовали письмо с извинениями, адресованное Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто чувствовал себя оскорбленным их поведением.
Помимо того, что обвиняемые выразили в письме сожаление, они призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.
Это первый обвинительный приговор за деяния такого рода, вынесенный уголовным судом.
«Реал», который вместе с Винисиусом Жуниором выступал в качестве частного обвинителя в этом процессе, продолжит работать над защитой ценностей нашего клуба и искоренением любого расистского поведения в мире футбола и спорта», – говорится в официальном заявлении клуба.
Один будет кривляться, остальные - за соски и яйцы щипаться. При любом недовольстве и возмущении - сразу можно приплетать расизм. Профит.
Как он Де Йонга приемом из борьбы завалил, получил желтую и начал хлопать судье
порочный круг какой-то
лучше бы с самой причиной "расизма" поработали