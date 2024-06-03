Упамекано интересен «Челси». «Бавария» хочет продать Дайо, чтобы купить у «Байера» Та

Дайо Упамекано может покинуть «Баварию».

Как передает Get German Football News со ссылкой на Bild, мюнхенцам придется продать одного из центральных защитников, если они хотят подписать (« »), и предпочтительный вариант – именно француз. Из-за нестабильности и большого числа ошибок рассматривается как футболист, в котором нет необходимости.

Интерес к 25-летнему игроку проявляет « », однако претендуют на него и другие клубы .

В этом сезоне Упамекано провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.