Упамекано интересен «Челси». «Бавария» хочет продать Дайо, чтобы купить у «Байера» Та

Теги Бавария Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Дайо Упамекано Футбол

Дайо Упамекано может покинуть «Баварию».

Как передает Get German Football News со ссылкой на Bild, мюнхенцам придется продать одного из центральных защитников, если они хотят подписать Джонатана ТаБайер»), и предпочтительный вариант – именно француз. Из-за нестабильности и большого числа ошибок Упамекано рассматривается как футболист, в котором нет необходимости.

Интерес к 25-летнему игроку проявляет «Челси», однако претендуют на него и другие клубы АПЛ.

В этом сезоне Упамекано провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев
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Продать 25 летнего чтобы купить 29 летнего защитника с 1 хорошим сезоном. Сомнительная сделка
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Логика боссов Челси шикарная, на место косячника купить точно такого же косячника, так может только Челси.
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Упамекано хоть и ошибается время от времени, но его средний уровень заметно выше чем у Та
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Ответ deadjoker
Продать 25 летнего чтобы купить 29 летнего защитника с 1 хорошим сезоном. Сомнительная сделка
Так суть в ослаблении Байера. Будут Де Лигт и Ким пылить. Дайера, может, выкупят
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Только не этого привозилу. Им мало 3 братьев акрабатов Дисаси, Бадьяшиле и Фофану?
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он же привозной .
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Логика Боули: "Видим французского привозилу с темным цветом кожи? Платим сотку."

Какой же стыд.
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Ответ Никита Китаев
Так суть в ослаблении Байера. Будут Де Лигт и Ким пылить. Дайера, может, выкупят
Конечно же, суть в ослаблении Байера, а не в травматичности Де Лигта и Упамекано, а так же косячности Кима.
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Ответ ASH11
Просто Челси коллекционирует: Бадиашиль, Дисаси, теперь Упамекано
У кого-то из руководства клуба похоже какая-то нездоровая тяга к французам(или даже африканцам, от французов у них мало что)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Логика боссов Челси шикарная, на место косячника купить точно такого же косячника, так может только Челси.
Просто Челси коллекционирует: Бадиашиль, Дисаси, теперь Упамекано
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Ответ Пытливый Исследователь
Конечно же, суть в ослаблении Байера, а не в травматичности Де Лигта и Упамекано, а так же косячности Кима.
Зачем тогда покупать довольно среднего Та с одним достойным сезоном? Бавария не может выйти на рынок и купить кого-то более молодового и с лучшими скиллами? Ну или кого-то в прайме, кто себя зарекомендовал в гранде или команде чуть ниже уровня.

Разумеется, менеджмент Мюнхена знает в разы больше меня и более вовлечена в процесс, но со стороны выглядит как не самый рациональный трансфер.
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Ахахахахах, Бавария снова за свою схему взялась, ослаблять конкурентов))0)))
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После подписания Компани трансфер выглядит вполне логично
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Как сорока, бросаются на всё блестящее
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Неее, он нафик не нужен, в Челси своих привозил достаточно ))
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Упамекано конечно привозной и полагается на свою скорость, а не футбольный интеллект. Но точно ли его надо продавать? У него хотя бы есть физуха на отличном уровне, в отличие от Кима. У Корейца ни физухи, ни классного чтения игры
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мало травматов в защите Челси, нужен еще один
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Упа сильнее, чем Та...
Что за бред про его подписание? Он всю жизнь был перспективным, но в топ ЦЗ так и не вырос. Однозначно Упамекано оставлять.
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И зачем он Челси? На базе в Кобхэме полно таких.
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