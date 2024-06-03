Упамекано интересен «Челси». «Бавария» хочет продать Дайо, чтобы купить у «Байера» Та
Дайо Упамекано может покинуть «Баварию».
Как передает Get German Football News со ссылкой на Bild, мюнхенцам придется продать одного из центральных защитников, если они хотят подписать Джонатана Та («Байер»), и предпочтительный вариант – именно француз. Из-за нестабильности и большого числа ошибок Упамекано рассматривается как футболист, в котором нет необходимости.
Интерес к 25-летнему игроку проявляет «Челси», однако претендуют на него и другие клубы АПЛ.
В этом сезоне Упамекано провел 25 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Какой же стыд.
Разумеется, менеджмент Мюнхена знает в разы больше меня и более вовлечена в процесс, но со стороны выглядит как не самый рациональный трансфер.
Что за бред про его подписание? Он всю жизнь был перспективным, но в топ ЦЗ так и не вырос. Однозначно Упамекано оставлять.